MOCA: Rechaza reformas que condicionan aún más ampliar la oferta electoral de candidatos independientes

Advirtió que "no respaldará ninguna iniciativa que limite los derechos ciudadanos a participar en procesos electorales con alternativas verdaderamente diversificadas".

Ciudad de Panamá/El Movimiento Otro Camino (MOCA) reiteró su voto en contra a la propuesta que busca restaurar la renuncia tácita de personas inscritas en partidos políticos que firmen su apoyo a candidaturas por libre postulación, medida que fue derogada en las reformas electorales de 2021, y sale nuevamente para ser incluída en el paquete que discute la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

El colectivo, que preside el excandidato presidencial Ricardo Lombana, a través de un comunicado, advirtió que "no respaldará ninguna iniciativa que limite los derechos ciudadanos a participar en procesos electorales con alternativas verdaderamente diversificadas", refiriéndose a las modificaciones al artículo 365 del Código Electoral.

Podria leer Juan Diego Vásquez: Los partidos buscan ganar las elecciones antes del día de votación

Sin embargo, el partido manifestó que, durante la sesión del pasado 13 de noviembre, apoyó las propuestas orientadas a fortalecer la transparencia en la libre postulación. Entre ellas: Exigir que los miembros de partidos políticos que aspiren a una candidatura por libre postulación, renuncien a su colectivo un año antes de iniciar la recolección de firmas. Según MOCA, esta reforma evitaría que ciertos partidos utilicen figuras “independientes” para dividir el voto, una práctica que consideran perjudicial para la participación ciudadana.

También, impedir que los candidatos por libre postulación utilicen un mismo nombre, distintivo y casilla como si se tratara de un partido político.

Recordó que el Tribunal Electoral no permitió este mecanismo en 2019, al no estar contemplado en la ley; no obstante, lo habilitó en 2024 por vía reglamentaria. De aprobarse la modificación, los colectivos que participen en las elecciones generales de 2029, deberán cumplir con todos los requisitos legales aplicados a los partidos políticos formales.

Estas posiciones fueron presentadas el pasado jueves, en una sesión marcada por un intenso debate.

La discusión cobró aún más fuerza luego que la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) aprobara cambios al artículo 365 del Código Electoral, afectando directamente a quienes buscan postularse como candidatos independientes. Entre los cambios aprobados figuran nuevas reglas para la presentación de precandidatos, el aumento en la cantidad de firmas necesarias y la inclusión de las postulaciones al Parlamento Centroamericano (Parlacen) dentro del sistema de libre postulación.

Te puede interesar Tribunal Electoral confirma candidatura de Jorge Herrera, podrá correr por la presidencia del panameñismo