Nueva sala de hemodiálisis en el Complejo Hospitalario recibe sus primeros pacientes

Danna Durán - Periodista
08 de septiembre 2025 - 17:03

Ciudad de Panamá/Con 44 modernas máquinas ajustadas a los últimos estándares internacionales, el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid inauguró este lunes 8 de septiembre su nueva Sala de Hemodiálisis, que recibió a los primeros pacientes en un espacio diseñado para mejorar la calidad de vida y la seguridad durante los tratamientos renales.

La sala lleva el nombre de Alonso Rodríguez, fundador del Grupo de Pacientes de Diálisis (Grupadi), en reconocimiento a su labor en defensa de quienes enfrentan enfermedades renales.

Según las autoridades médicas, este espacio marca un hito en la atención especializada gracias a la incorporación de equipos de última generación que optimizan el tiempo de tratamiento y ofrecen mayor comodidad.

En total, 350 pacientes ambulatorios y hospitalizados serán atendidos en cinco turnos, de lunes a sábado, iniciando desde las 4:30 a.m. Las nuevas poltronas incluyen bandejas laterales, respaldo ajustable en tres posiciones y apoyo para pies, lo que facilita la movilidad y confort durante las sesiones.

Esta sala es muy buena y espaciosa. Una sala de esta magnitud era lo que nosotros esperábamos, porque beneficia tanto a pacientes como al personal”, señaló Roberto González, uno de los primeros en recibir tratamiento.

En tanto, Evita Víquez agradeció a las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) por la puesta en marcha de la instalación: “Estoy complacida con esta nueva sala. A los pacientes les digo que la cuidemos, porque es de todos”.

La unidad cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por nefrólogos, cirujanos cardiovasculares, médicos generales, enfermeras, auxiliares, nutricionistas, trabajadores sociales y laboratoristas, quienes velarán por la atención integral de los pacientes.

Esta inauguración forma parte de la inversión de más de $178 millones de dólares destinada a la modernización del sistema nacional de hemodiálisis, que incluye la puesta en servicio de 600 máquinas de última tecnología en el país.

