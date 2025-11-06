Omar Smith: 'Los desastres no son naturales, son resultado de cómo ocupamos el territorio'

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, ofreció un balance detallado sobre las afectaciones registradas en distintas provincias del país tras las lluvias de los últimos días. Aunque Chiriquí y Coclé reportaron daños menores, con dos residencias afectadas en cada caso, la provincia de Colón fue la más impactada, con inundaciones y deslizamientos que comprometieron 25 viviendas.

Smith informó que 134 personas recibieron asistencia humanitaria inmediata al día siguiente del evento, gracias a que el personal de Sinaproc se encontraba operativo bajo alerta verde, lo que permitió una rápida movilización. “Todo el personal estaba activo y al momento del evento se realizaron los desplazamientos y se suministró la asistencia”, explicó.

También te puede interesar: Familias en Buena Aventura de Colón piden ayuda tras deslizamiento de tierra que afectó sus viviendas

El área afectada en Colón presenta una historia de deslizamientos, con presencia de una ciénaga y un cuerpo de agua detrás de las residencias. “Incluso se identificó un pequeño ojo de agua en el cerro, que busca drenar naturalmente. No es un fenómeno nuevo”, manifestó Smith. En años anteriores, se han registrado fatalidades en la misma zona.

El director enfatizó que los desastres no son exclusivamente naturales. “La población irrumpió en un área históricamente vulnerable. Los taludes fueron modificados sin criterios técnicos, lo que genera deslizamientos”, señaló. Aunque se han emitido advertencias previas, muchas familias deciden permanecer en zonas de riesgo por necesidad. “La reubicación debe ser el último recurso. Lo ideal es implementar obras de mitigación y definir el ordenamiento territorial”, agregó.

Durante los días 3, 4 y 5 de noviembre, Sinaproc atendió 33 incidentes a nivel nacional, principalmente por golpes de calor. “El 5 de noviembre tuvimos más de 30 grados centígrados en la mañana, y luego lluvias en la tarde. Por eso recomendamos que la población se alimente bien antes de participar en actividades cívicas”, dijo.

Respecto al pronóstico, Smith indicó que el aviso de vigilancia por lluvias significativas venció el 5 de noviembre a las 11:59 p.m., pero se mantiene un aviso de advertencia vigente hasta las 9:00 a.m. del 6 de noviembre. Aunque no se esperan ciclones en los próximos días, las lluvias locales continuarán. “La lluvia que afectó Colón fue efecto local y ya había pasado la onda tropical 38”, aclaró.

De cara al cierre de la temporada de huracanes el 30 de noviembre, el Sinaproc se prepara para el peor escenario. “Las lluvias ayudan a mantener los niveles de las represas, pero debemos estar atentos. Luego vienen los frentes fríos, y las inundaciones se trasladan al Caribe: Colón, Bocas del Toro y otras zonas”, explicó.

Smith hizo un llamado a la población a no bajar la guardia. “No pensemos que la época seca ha llegado. Si va a la playa, hable con los locales, conozca las corrientes, no deje a los niños solos y monitoree a los adultos mayores. Casi todos tenemos un celular: úsenlo para consultar las alertas del Sinaproc”, recomendó.

También te puede interesar: Lluvias causan daños menores en tres provincias del país; Sinaproc mantiene vigilancia

Finalmente, instó a que las alertas sean tomadas en serio y compartidas con familiares y allegados. “Si le llegó el aviso, actúe. La prevención es responsabilidad de todos”, concluyó.