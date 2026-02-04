Operación 'Fraude Total 2.0': Cae principal sospechoso de desfalco por más de $499 mil a la Caja de Ahorros

Como resultado de la investigación, siete personas han sido imputadas, mientras el caso continúa en desarrollo bajo la coordinación del Ministerio Público.

Chiriquí/Un allanamiento realizado en el sector de Paso Canoas terminó con la aprehensión de un ciudadano señalado como el principal sospechoso en una investigación por delitos financieros y blanqueo de capitales, vinculados a un perjuicio de 490 mil dólares en contra de la Caja de Ahorros.

De acuerdo con las pesquisas, el implicado habría utilizado documentación financiera falsa para obtener un préstamo hipotecario, cuyos fondos luego fueron movilizados de forma irregular a través de más de 13 cuentas bancarias dentro del sistema financiero nacional, con el objetivo de ocultar el origen del dinero y obtener un beneficio económico indebido.

La diligencia se llevó a cabo con la participación de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el apoyo del Servicio Nacional de Fronteras (Senafron) mediante la operación "Fraude Total 2.0".

