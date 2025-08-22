Ordenan detención para dos hombres por el robo de prendas valoradas en más de $80 mil La Chorrera

Por este mismo hecho, el pasado viernes 15 de agosto de 2025, se ordenó la detención provisional de otros dos hombres.

Panamá Oeste/La Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste logró que un juez de garantías ordenara la medida cautelar de detención provisional contra dos hombres y la de reporte periódico contra una mujer, por un hecho ocurrido la madrugada del 13 de agosto de 2025 en una joyería ubicada en un centro comercial en el distrito de Arraiján.

En esta audiencia de solicitudes múltiples, la Fiscalía logró acreditar la presunta vinculación de estos ciudadanos en el robo, que quedaron imputados por el delito de hurto agravado, tras el desarrollo de esta audiencia.

Esta causa penal está relacionada con el robo de una joyería de un centro comercial. El 13 de agosto, un grupo de personas ingresó al establecimiento comercial dentro de Westland Mall y, forzando la puerta del local, se llevó varias prendas valoradas en más de 80 mil balboas. Posteriormente, se movilizaron en huida a la ciudad capital.

Sin embargo, operativos de inteligencia y diligencia de allanamiento lograron dar con el paradero de dos hombres en el corregimiento de Santa Ana vinculados al delito, los cuales se mantienen bajo detención provisional desde el pasado viernes 15 de agosto.

También podría leer: Sociedad de Ingenieros y Arquitectos anuncia foro para debatir futuro de la minería en Panamá