Padres de familia del Instituto José Dolores Moscote piden a los docentes del colegio que atiendan a sus hijos

Ciudad de panamá/Un grupo de padres de familia del Instituto José Dolores Moscote acudió este jueves a las instalaciones del plantel para expresar su molestia ante la falta de atención a los estudiantes por parte del personal docente, en medio del paro que mantienen los educadores por las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).

Los acudientes aseguran que han llevado a sus hijos al colegio, pero los docentes no los atienden. “La historia no es como la cuentan. Nuestros hijos sí vienen, pero los profesores no los reciben. Los estacionamientos están llenos, pero no les dan clases”, reclamaron.

La tensión entre padres y docentes motivó que la directora del plantel, Saby Ortiz, saliera al paso para aclarar la situación. “Más del 50 % de los docentes está asistiendo a clases, pero no hay estudiantes”, afirmó. Agregó que de los 162 docentes asignados al colegio, aproximadamente el 95 está acudiendo a cumplir con sus labores.

Ante esta declaración, los padres insistieron en que han cumplido con enviar a sus hijos. “Hoy venimos a dar la cara para que la directora estuviera aquí y nos respondiera. No pueden decir que no traemos a nuestros hijos cuando nosotros los dejamos en el plantel y ellos no los reciben”, manifestaron.

Te puede interesar: Sesión en la Comisión de Credenciales es suspendida por inasistencia de los funcionarios designados

Por su parte, el supervisor regional del Ministerio de Educación (Meduca), Ángel González, explicó que los docentes están en disposición de dar clases. “Si los estudiantes vienen, se les da clases. Las puertas del colegio están abiertas, y si los alumnos quieren asistir, los docentes estarán para atenderlos”, sostuvo.

La directora reafirmó que se están brindando clases, pero que la asistencia estudiantil ha sido baja. “Tenemos una matrícula de aproximadamente 3,300 estudiantes, y aunque el personal docente está presente, la mayoría de los alumnos no está viniendo”, puntualizó.

El Meduca reiteró que a partir de mañana las clases se reanudarán con normalidad para todos los estudiantes que se presenten al plantel.

Con información de Nicanor Alvarado.