Panamá proyecta ser un país 'más verde, digital e interconectado' en la próxima década

Durante su participación en el panel “Panorama Económico y Comercial”, Chapman presentó ante inversionistas internacionales las fortalezas estructurales que posicionan a Panamá como un destino atractivo para la instalación de operaciones y la expansión regional.

Panamá/En el marco del Panamá Business & Investors’ Days 2025, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el país aspira a convertirse en líder regional en energías renovables, servicios digitales y resiliencia climática, consolidándose como un hub estratégico para América Latina y el mundo.

En 10 años, Panamá será un país más verde, digital e interconectado, que combine estabilidad institucional con innovación”, afirmó el ministro, al proyectar un ecosistema financiero robusto, un déficit controlado y una deuda sostenible que mantenga el grado de inversión del país.

Ventajas estratégicas

El titular afirmó que Panamá se consolida como “el corazón de las Américas”, gracias a su ubicación privilegiada que permite acceder al 90% de los países de la región en pocas horas, a través de una conectividad aérea y marítima de más de 170 rutas a costos competitivos.

Destacó también pilares como la economía dolarizada, la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y un hub logístico y financiero de clase mundial. A ello se suma una red de más de 23 acuerdos comerciales vigentes, que brinda acceso preferencial a un mercado superior a tres billones de personas.

Oportunidades emergentes

Consultado sobre las nuevas áreas de desarrollo, Chapman identificó al turismo de alto valor, la economía creativa y una agroindustria innovadora centrada en productos como el café Geisha, la pitaya, el limón caviar y el mango Sindhu.

Además, mencionó el crecimiento de los servicios digitales —centros de datos, cables submarinos, call centers y fintech—, así como proyectos vinculados a infraestructura hídrica, economía circular, bonos de carbono y energías renovables.

Mirada a futuro

Chapman visualizó a Panamá como un hub intermodal que integre Canal, puertos, aeropuertos y zonas logísticas, además de un referente regional en innovación tecnológica. Recalcó que leyes como la SEM y los regímenes especiales de zonas económicas seguirán facilitando la instalación de sedes regionales y operaciones de manufactura.

Panamá aspira a ser líder regional en energías renovables e integración eléctrica, y un ejemplo global en resiliencia climática y gestión del agua”, planteó el ministro.

En esta actividad también participó el ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó.