'Lesivo al interés nacional': Mulino cuestiona duramente el contrato con Panama Ports

Ante las solicitudes de la empresa Panama Ports Company en lo referente a las demandas que enfrenta en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la seguridad jurídica para que se proteja la concesión, el presidente José Raúl Mulino criticó el hecho de que quien apela a ella es quien la viola.

“Por lo de la seguridad jurídica en este país, eso es un chiste. Los que la violan piden seguridad jurídica cuando les toca”, apuntó.

De acuerdo con el mandatario, será la CSJ quien decida qué ocurrirá con ese contrato de concesión, y en su momento, respetará lo que ese Órgano del Estado decida.

Sin embargo, a su juicio, "ese contrato es lesivo al interés nacional", y así se ha sustentado en los informes de la Contraloría General de la República.

Desde Panama Ports aseguraron que “han buscado siempre la cooperación con el Estado panameño y continúan haciendo un llamado a la coordinación y a las consultas para proteger la concesión”.

El jefe del Ejecutivo reiteró que cualquier conversación deberá estar orientada a revisar las condiciones actuales del contrato, que considera desfavorables para los intereses nacionales.

“Vamos a conversar, créanmelo, que vamos a conversar. Pero bajo ningún pretexto para mantener el contrato leonino que tenemos hoy. Que lo tengan claro aquí, en China, en Hong Kong y en los Estados Unidos”, sentenció.

Indicó que su gobierno está enfocado en avanzar en este tema, pero que de iniciar conversaciones será en torno a una nueva relación portuaria para todo el país, no solo para Panama Ports.

"Estamos hablando de los dos puertos más importantes, ambos en las entradas del Canal. Por supuesto que tiene que tener la más alta atención de mi gobierno, empezando por el presidente, que lidera y coordina esa comisión de puerto aquí en el Ejecutivo", añadió.

Recomendó a la empresa acudir a la Corte y presentar sus argumentos jurídicos en torno a las demandas que se les ha presentado.

"No vamos a tener nuestro territorio portuario secuestrado o que lucren sin pasarle ningún beneficio al Estado y nos den el porcentaje de accionistas que buenamente les parece", subrayó.