Planta de El Silencio recibe cuatro nuevas turbinas para elevar su capacidad en Changuinola

Con este reforzamiento, el Idaan busca mejorar la continuidad y presión del servicio de agua potable en Changuinola, beneficiando a miles de residentes y atendiendo una de las principales necesidades de la población en esta región del país.

Bocas del Toro/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) recibió cuatro nuevas turbinas para la toma de agua cruda en la planta potabilizadora de El Silencio, en la provincia de Bocas del Toro, como parte del reforzamiento del sistema que abastece de agua potable al distrito de Changuinola. La inversión supera el millón de dólares y permitirá reemplazar el sistema de bombeo actual, el cual se encontraba afectado por fallas asociadas a la falta de mantenimiento durante varios años.

El director regional del Idaan, Reinaldo Esquivel, explicó que estos equipos fueron solicitados hace varios meses tras detectarse deficiencias en el sistema existente. “Estos equipos fueron solicitados hace varios meses atrás debido a que, una vez tomando posesión, vimos que existía una falencia con los equipos existentes que, por falta de mantenimiento de muchos años, ya habían perdido su rendimiento y de repente eso nos afecta a nosotros porque la producción en la planta baja su nivel y definitivamente esto nos afecta lo que es el servicio a la población”, señaló.

Actualmente, la planta potabilizadora mantiene una producción aproximada de 6,700 galones por minuto; sin embargo, con la incorporación de las nuevas turbinas se proyecta un aumento significativo. “Estos equipos que acaban de llegar vienen totalmente completos, son cuatro turbinas de 4,200 galones por minuto cada una con sus motores eléctricos, con sus tuberías, o sea, totalmente nuevas”, detalló Esquivel.

El funcionario indicó que el objetivo es incrementar la producción hasta más de 11 mil galones por minuto, lo que permitirá mejorar el suministro en sectores donde la presión es baja y en comunidades donde el servicio es limitado. “La idea de esto es aumentar la producción en la planta… nosotros tenemos la perspectiva de producir aproximadamente 11,500 galones por minuto”, afirmó, al tiempo que destacó que esto dará la capacidad de suplir en aquellos lugares donde el agua llega solo por pocas horas al día.

Esquivel adelantó que los trabajos de instalación iniciarán próximamente, en enero, y contarán con el acompañamiento técnico de la empresa proveedora. “Dentro del compromiso de la empresa que vendió los equipos, al Idaan, que por cierto tuvieron un costo casi de 1,000,000 de balboas, tienen el compromiso de supervisar o acompañar a nuestros técnicos a la instalación de los mismos, garantizando que los equipos sean instalados como tiene que ser técnicamente”, precisó.

Con este reforzamiento, el Idaan busca mejorar la continuidad y presión del servicio de agua potable en Changuinola, beneficiando a miles de residentes y atendiendo una de las principales necesidades de la población en esta región del país.

Información de Nixón Miranda

También podría leer: