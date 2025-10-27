Policía Nacional aprehende a once personas que participaban de una fiesta clandestina en La Chorrera

En total, las autoridades decomisaron cuatro armas de fuego —tres tipo pistola y un fusil—, además de supuesta sustancia ilícita. La Policía informó que entre los aprehendidos hay individuos con antecedentes delictivos.

Al menos 11 personas fueron aprehendidas por alteración del orden público y porte de armas de fuego ilegal, durante un operativo realizado por agentes de la Policía Nacional en el sector de Los Guayacanes, en el corregimiento Herrera.

Según el informe policial, el hecho se registró cuando más de 150 personas participaban en una fiesta clandestina en la vía pública. Al lugar llegaron unidades de la fuerza pública a bordo de cuatro vehículos patrulla, encontrando entre 150 y 200 personas reunidas fuera de una residencia en un "parking", como popularmente se le denomina a este tipo de eventos.

Al percatarse de la presencia policial, varios de los asistentes intentaron darse a la fuga. Durante la persecución, una de las personas arrojó un objeto hacia un herbazal, que posteriormente fue identificado como un arma tipo fusil con su respectivo proveedor y municiones.

En total, las autoridades decomisaron cuatro armas de fuego —tres tipo pistola y un fusil—, además de supuesta sustancia ilícita. La Policía informó que entre los aprehendidos hay individuos con antecedentes delictivos.

Información de Yiniva Caballero

