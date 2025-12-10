Presidente Mulino se reúne con el primer ministro y el rey de Noruega

De acuerdo con un informe proporcionado por la Presidencia, el monarca felicitó a los jefes de Estado por ser naciones que impulsan el sistema democrático en la región latinoamericana y su apoyo a los movimientos de lucha por la libertad de pueblos.

Panamá/En el marco de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz realizada este 10 de diciembre en Oslo, Noruega, los presidentes José Raúl Mulino (Panamá), Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador) sostuvieron una reunión conjunta con el rey Harald V en el Palacio Real.

Durante el encuentro, se abordaron temas relacionados con la democracia en América y la situación política de Venezuela, marcada por la figura de María Corina Machado, reconocida este año con el Premio Nobel de la Paz.

De acuerdo con un informe proporcionado por la Presidencia, el monarca felicitó a los jefes de Estado por ser naciones que impulsan el sistema democrático en la región latinoamericana y su apoyo a los movimientos de lucha por la libertad de pueblos, como es el caso del venezolano.

Mulino también se reunió por separado con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, con quien conversó sobre el vínculo marítimo entre ambos países y la posibilidad de fortalecer programas de cooperación y oportunidades de inversión.

En la reunión se incluyeron además temas de política internacional, considerando la participación de Panamá en foros de Naciones Unidas.

Durante la jornada de encuentros de este miércoles 10 de diciembre, el presidente Mulino estuvo acompañado por el canciller, Javier Martínez Acha, y la embajadora concurrente en Noruega, Natalia Royo.

Se espera que la visita oficial del mandatario concluya este miércoles 10 de diciembre y regrese al país mañana jueves 11 de diciembre.

Otros contenidos que podría leer: