Presunto cuarto implicado en doble asesinato en Caimitillo se entrega a la Fiscalía de Homicidios

Las investigaciones permitieron identificar a este otro sospechoso, quien fue objeto de allanamientos la tarde de ayer, martes 16 de diciembre, en Panamá Norte y San Miguelito, sin embargo, al momento de los allanamientos no se mantenía en los sitios registrados.

En horas de la noche del martes 16 de diciembre, un hombre de 23 años, presuntamente vinculado al sicariato que cobró la vida de dos hombres en Caimitillo, entre estos un capitán de la Policía Nacional, acudió a la Fiscalía de Homicidio y Femicidios en el corregimiento Ancón para entregarse a las autoridades.

El individuo fue notificado de la orden de captura en su contra y luego quedó aprehendido por la Policía Nacional. Dentro de las próximas horas deberá comparecer ante un juez de garantías que determinará la legalidad de la aprehensión, la imputación de cargos y la medida cautelar.

La Policía Nacional detalló que este individuo fue identificado como parte de las investigaciones y acciones operativas que se desarrollan por este doble homicidio registrado el pasado viernes 12 de diciembre.

Hasta el momento, las autoridades han logrado imputar a tres personas presuntamente vinculadas con el doble homicidio, entre ellas el adolescente de 14 años, a quien se le impuso como medida cautelar el reporte periódico ante la Fiscalía Superior de Adolescencia.

Este hombre de 23 años aún no ha sido imputado.

Este caso está relacionado con el asesinato del capitán post mortem José Izasa Melo, quien fue víctima colateral de un sicariato que tenía como objetivo a un convicto que se encontraba realizando trabajo comunitario con la Junta Comunal de Caimitillo. Tras disparar contra el hombre que realiza trabajos comunitarios, los sicarios huyeron en una moto. Izasa Melo era uno de los agentes que se mantenía en el sector para ubicar a estos individuos, quienes al ver al uniformado hicieron caso omiso a la voz de alto emitida por Isaza Melo, y lo impactaron con arma de fuego.

