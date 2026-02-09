Procurador Gómez informa al Mides sobre medidas de protección para posibles víctimas en el albergue de Tocumen

El Procurador instruyó al Ministerio de Desarrollo Social a adoptar las medidas administrativas necesarias para garantizar el estricto cumplimiento de estas disposiciones, atendiendo al interés superior de las víctimas.

Ciudad de Panamá/El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, se apersonó hoy a la sede del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). El objetivo es coordinar medidas drásticas para salvaguardar la integridad de las víctimas en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

Gómez sostuvo una reunión de carácter urgente con la titular del Mides, quien preside la Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), para formalizar las disposiciones legales que buscan frenar cualquier riesgo de revictimización mientras avanzan las investigaciones por posibles hechos de maltrato.

El Ministerio Público ha sido enfático en las restricciones impuestas a los señalados en este proceso. Entre las medidas de protección integral destacan:

Prohibición de acercamiento: Los indiciados tienen estrictamente prohibido aproximarse a las instalaciones del CAI de Tocumen.

Los indiciados tienen estrictamente prohibido aproximarse a las instalaciones del CAI de Tocumen. Cero contacto: Se veta cualquier tipo de comunicación (directa o indirecta) con las víctimas.

Se veta cualquier tipo de comunicación (directa o indirecta) con las víctimas. Prohibición de agresiones: La medida incluye la restricción de actos de violencia psicológica, verbal, física o patrimonial contra los afectados.

El Procurador instruyó al Mides a ejecutar las acciones administrativas necesarias para asegurar que estas órdenes se cumplan sin excepciones, priorizando siempre el interés superior de las víctimas dada su condición de vulnerabilidad.

🔗También puedes leer: Alexandra Brenes presenta denuncia por supuesto abuso contra niños en albergue de la Senniaf en Tocumen

Adicionalmente, se ordenó la implementación de una Medida de Protección Policial Especial, con el objetivo de brindar atención prioritaria e inmediata a cualquier alerta que se genere desde el Centro de Atención Integral de Tocumen.

Esta acción contempla la realización de rondas policiales permanentes y una respuesta oportuna ante cualquier situación de riesgo, mientras continúan las labores de investigación para la comprobación de los hechos y la identificación de los posibles responsables.

Con información de Yenny Caballero