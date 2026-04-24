Procuraduría responde a video de presunto allanamiento ilegal en Panamá Oeste

Además del video que circuló en redes sociales, el momento fue captado por cámaras que portaban los agentes que realizaban la diligencia de allanamiento.

Luego de que circula un video en redes sociales en donde se denuncia una presunta acción de allanamiento ilegal en la provincia de Panamá Oeste, la Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado para brindar su versión de los hechos.

El video difundido denuncia que agentes de los estamentos de seguridad ingresaron a una residencia sin mostrar previamente una orden judicial o de allanamiento.

La situación escaló cuando uno de los agentes que vestía un suéter color naranja agarró a la propietaria del hogar por el brazo, a la altura de la muñeca, mientras otros presentes solicitaban al oficial que la soltara.

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Posteriormente, se observa que el funcionario ingresa a la fuerza a la vivienda apartando a los residentes.

“Están en mi propiedad sin ninguna autorización”, reclamó la propietaria de la vivienda.

Ante esta situación, la Procuraduría aclaró que “se cumplió con el debido procedimiento manteniendo una orden de allanamiento y registro, debidamente autorizada por un juez de garantías para realizar la diligencia, el acercamiento inicial que hacen las unidades policiales es preventivo por temas de seguridad, por lo que después procede el fiscal a realizar la diligencia ya autorizada”.

Además del video que circuló en redes sociales, el momento fue captado por cámaras que portaban los agentes que realizaban la diligencia de allanamiento.

En la acción también participaron agentes de la Policía Nacional.

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