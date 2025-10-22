'Se está apostando a la mediocridad': las reacciones tras aprobación de la Ley de Ejercicio de la Abogacía en la Asamblea

Gómez aclaró que, si bien el examen no elimina ese riesgo del todo, por lo menos imprime esa "estandarización de conocimientos" en cuanto a la ética y a lo mínimo que debe tener un abogado.

Ciudad de Panamá, Panamá/Fue este el martes 21 de octubre cuando en el pleno de la Asamblea Nacional, con 50 votos a favor y cero en contra, se aprobó por insistencia el proyecto de Ley 168 que regula el ejercicio de la profesión de abogado en nuestro país, mediante la modificación de la Ley 350 de 2022. El pasado 17 de septiembre este proyecto fue vetado por el presidente de la República José Raúl Mulino por considerarlo inconveniente, pero la Asamblea lo aprobó por insistencia y sin objeciones.

Lo polémico de la nueva ley es que entre sus artículos establece como "opcional" el examen de barra para los estudiantes graduados de la carrera de derecho y ciencias políticas. Ana Matilde Gómez, exprocuradora de la Nación, criticó que, al no tener un examen como este, se limita la posibilidad de que la ciudadanía reciba un servicio de calidad y la garantía de que hay por lo menos un componente ético que se trabajó mejor.

"Así que, sinceramente, yo creo que cuando siempre que se bajan los estándares, se está apostando a la mediocridad", subrayó. Ernesto Cedeño es uno de los diputados que se ha mostrado a favor de la nueva regulación y considera que esto permitirá que más estudiantes tengan acceso a la carrera. Por otro lado, indicó que el mandatario en esta ocasión debe sancionarla, lo que también eliminaría la competencia de la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia de aplicar el examen de barra.

"La Constitución establece que si no la sanciona, el presidente de la Asamblea lo puede hacer, pero llevaría un mensaje incorrecto de que está violentando el tenor constitucional. El objetó no por inexequible o por inconstitucional, sino por inconveniente porque a él le parecía, pero la norma habla constitucional, que se insiste, como insistimos nosotros, por mayoría, él debe hacerlo porque si no estará violando la Constitución", explicó.

Un examen de barra evalúa si el aspirante tiene el conocimiento legal, habilidades analíticas y éticas necesarias para ejercer como abogado y por años ha sido parte de los requisitos para que los abogados obtengan su idoneidad.

