Recuperan vehículo y artículos robados en un comercio en Capira

Capira, Panamá Oeste/Luego de una persecución policial, agentes de la Policía Nacional recuperaron un vehículo y varios artículos presuntamente sustraídos de un local comercial en el sector de Villa Carmen, en Capira, Panamá Oeste.

Más temprano se informó de este robo de artículos electrónicos y celulares por más de 10,000 dólares.

El hecho inició cuando la policía recibió una alerta ciudadana informando que varios individuos estaban rompiendo el vidrio de un establecimiento para sustraer mercancía.

Al llegar al lugar, los sospechosos se dieron a la fuga en un vehículo, lo que desató una persecución en la Vía Interamericana.

Inmediatamente, se activaron puntos de bloqueo. Cerca de La Pita, los delincuentes abandonaron el vehículo a orillas de la vía. Dentro del mismo, los agentes policiales encontraron y recuperaron los artículos robados.

Por este hecho hay una persona aprehendida y las autoridades buscan a otros vinculados. Este hecho se dio durante la madrugada de este martes.

Con información de Yiniva Caballero