Reducen importación de perniles para naviferias y priorizan la compra del producto nacional

Un encuentro informal entre porcicultores y el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, permitió alcanzar un consenso clave de cara a las fiestas de fin de año: reducir la importación de perniles de 800 mil a 300 mil piezas, priorizando la compra del producto nacional para abastecer el mercado durante la temporada navideña.

La medida busca impulsar la producción porcina local y garantizar que los pequeños y medianos productores tengan participación en los programas de gobierno que tradicionalmente demandan grandes volúmenes de carne.

“La promesa de que arranquemos lo más pronto posible… Para nosotros sería muy importante que los productores pequeños y medianos, los más sufridos, tengamos un nicho de mercado a nivel nacional donde se garantice que tengamos ese producto”, expresó Juan Guevara, presidente de la Asociación de Porcicultores.

Por su parte, el ministro Linares confirmó el ajuste en las cifras de importación, señalando que el compromiso del gobierno es fortalecer la industria nacional.

“Corrigieron el monto de los picnic importados, no van a ser 800 mil, son 300 mil, que es lo que ofreció la industria internacional, y el resto se va a comprar también a empresas nacionales”, afirmó el titular del MIDA.

El encuentro permitió estrechar la coordinación entre el sector público y los productores, quienes coinciden en la necesidad de fortalecer la capacidad productiva del país y garantizar precios justos que beneficien tanto a los consumidores como a los criadores de cerdos.

Tanto el Ministerio de Desarrollo Agropecuario como las asociaciones de porcicultores mantendrán reuniones en las próximas semanas para definir los mecanismos de compra y distribución del producto, asegurando que la producción nacional sea la base principal del consumo durante las fiestas.

Con información de Ney Castillo.