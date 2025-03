Reformas a la CSS: Tras varios días de receso, los diputados retomarán este jueves el debate

Panamá/Se acabaron los Carnavales y regresa el debate sobre las reformas a la Caja del Seguro Social. Este jueves, los diputados regresan al Pleno, donde está pendiente la discusión en segundo debate para decidir qué sucederá con las 300 modificaciones que han sido presentadas.

También está pendiente qué pasará con la propuesta de revisar en seis años la edad de jubilación, la cual fue firmada por diputados de varias bancadas.

“La realidad es que este componente de la mesa tripartita busca tener acciones más directas. Una vez se revisen los informes actuariales de la Caja del Seguro Social, tres entidades, entre ellas una académica investigadora, una firma especializada en pensiones y otra electa por los miembros de los gremios de trabajadores, que podría ser la Organización Internacional del Trabajo, tomarán estos informes como base para decidir si se pueden o no aplicar medidas paramétricas”, explicó el diputado del Movimiento Otro Camino, José Pérez Barboni.

Dentro de las modificaciones al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, se contemplan mayores aportes del Estado para garantizar el financiamiento de las pensiones.

En los últimos días, representantes del Ejecutivo, como el ministro de Salud, Fernando Boyd, han señalado que los fondos del Estado provienen del presupuesto general, con el cual se financian carreteras, centros de salud y la compra de medicinas para la población más necesitada.

“Cuando dicen que no queremos afectar a personas específicas para que no se aumente la edad de jubilación, yo debo hacer un llamado de atención porque sí se van a afectar muchísimas personas. Si no se aprueba la modificación de la ley orgánica, lo que va a suceder es que esos recursos que el Estado paga en pensiones seguirán aumentando”, advirtió.

Sobre la mesa hay diferentes propuestas de modificaciones, que incluyen temas administrativos, financieros, manejo de fondos y cómo debería ser el sistema de pensiones.

Cabe recordar que el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha advertido que si el proyecto no se ajusta a las necesidades del país, tomará medidas al respecto.

"Nadie ha impuesto nada… La Asamblea puede haber escrito el Himno Nacional en primer debate, y nosotros pelearemos en el segundo debate para plantear la ley que más convenga al país", dijo semanas atrás.

Se espera que la sesión en la Asamblea arranque mañana a las 11:00 a.m.,

Con información de María De Gracia