San Miguelito activa la 'Misión Limpieza' ante aumento del 30% en la generación de basura

San Miguelito/La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, anunció este lunes la puesta en marcha del proyecto “Misión Limpieza”, una estrategia reforzada para enfrentar el incremento de desechos que tradicionalmente se registra en diciembre.

La administración municipal estima que durante este mes las toneladas de basura pasan de 300 a 520 diarias, un aumento superior al 30%, lo que exige ampliar operativos, monitoreo y recursos para evitar una crisis sanitaria.

La jefa de la comuna explicó que ya se ha dispuesto la entrada de casi 10 nuevos equipos que operarán durante noviembre y diciembre, junto con el fortalecimiento de las jornadas de recolección de voluminosos y reciclaje. Se mantendrán los viernes de reciclaje en la Alcaldía y los puntos habituales en Los Andes y Villa Lucre los fines de semana. También continuará la operación del Billy Truck, que recorre semanalmente los corregimientos para recoger material previamente clasificado.

En paralelo, el municipio mantiene una vigilancia estricta sobre el cumplimiento del plan operativo de la empresa encargada de la recolección. Hernández advirtió que las sanciones por mala disposición van desde B/.25 hasta B/.5,000, especialmente en casos de vertidos ilegales o depósitos masivos en puntos críticos.

"Vamos a estar sancionando a todo el que no deposita correctamente los residuos y que insiste en que el distrito de San Miguelito es el basurero de la ciudad. No es el basurero de nadie el distrito de San Miguelito, no vamos a permitir una crisis sanitaria y vamos a sancionar al que tengamos que sancionar", subrayó.

Transición hacia una nueva gestión del servicio

La alcaldesa informó que la institución ya trabaja en un plan de transición que iniciará el 19 de enero, fecha en la que finaliza el contrato con la empresa actual [Revisalud]. Durante los seis meses siguientes, la Alcaldía asumirá de manera directa la recolección de residuos mediante cotizaciones en línea que se están publicando en Panamá Compra. Las empresas interesadas podrán presentar propuestas hasta el 21 de noviembre.

Este proceso se desarrolla mientras avanza la licitación para escoger a la nueva concesionaria. Hernández confirmó que, pese a los reclamos presentados, la Dirección General de Contrataciones Públicas ratificó todas las actuaciones de la Alcaldía, por lo que la convocatoria sigue vigente y las propuestas deberán entregarse el 27 de noviembre.

La autoridad municipal también señaló que la empresa saliente no entregó la base de datos de la tasa de aseo, lo que obligó a iniciar un proceso urgente de actualización de información. Para ello, los residentes deberán llenar formularios digitales con los datos de su servicio, con el fin de evitar errores cuando el municipio asuma el cobro a partir de enero.

Sanciones y educación comunitaria

Como parte del proyecto, la Alcaldía puso en marcha “CSI San Miguelito”, un programa de vigilancia y educación sobre la correcta disposición de desechos. Hernández explicó que el objetivo es transformar la cultura ciudadana y evitar que continúe la acumulación de basura en los más de 647 puntos críticos detectados por un estudio reciente.

En cuanto al avance de las sanciones, la alcaldesa confirmó que el juzgado de aseo ya inició procesos formales y que próximamente se publicarán las cifras exactas. Insistió en que, aunque diciembre será un mes de alta presión por el volumen de desechos, el servicio no se interrumpirá y que la expectativa es que el distrito muestre mejoras visibles una vez entre en operación la nueva concesionaria.

“Nuestra expectativa es que el distrito comience a verse verdaderamente limpio al momento de la entrada de una nueva empresa concesionaria en el distrito de San Miguelito”, afirmó.

