Director de la Policía confirma que Saúl Méndez se encuentra en Venezuela; verifican domicilio

Panamá/El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmó este sábado que el dirigente sindical Saúl Méndez se encuentra en Venezuela, señalando que la Alerta Roja de Interpol sigue activa para su captura.

Para nosotros, como Policía Nacional, es cuestión de poder verificar su domicilio en Venezuela; él está en Venezuela ahorita. Entendemos que está en Venezuela, en un resguardo allá (…)”, dijo el funcionario durante la celebración de los 17 años del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

El funcionario dejó claro que están trabajando de la mano con Interpol y que Venezuela, que también maneja este tipo de mecanismos, podría colaborar en el proceso.

No obstante, Fernández dijo no conocer información sobre cómo el dirigente sindical salió de un país a otro.

El pasado 25 de julio, Interpol activó la Alerta Roja contra el dirigente sindical, buscado por las autoridades panameñas por su presunta participación en una serie de delitos que incluyen estafa agravada, asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos. Por este caso, hay varios dirigentes detenidos y siendo buscados por las autoridades.

Esta alerta se dio luego de que Méndez saliera de La Paz, Bolivia, país donde estaba asilado, con destino a Venezuela, el 23 de julio. Con esta decisión, Méndez perdió, de acuerdo con Bolivia, las garantías y protecciones internacionales que le habían sido otorgadas en calidad de asilado político.

La Alerta Roja, considerada una herramienta clave en la cooperación policial internacional, notifica a los 196 países miembros de Interpol sobre la situación legal de Saúl Méndez.

Esta medida autoriza a las fuerzas del orden en todo el mundo a localizarlo y detenerlo de forma provisional, con el fin de iniciar los trámites para su extradición a Panamá, donde deberá enfrentar los cargos imputados.

Con información de Fabio Caballero.