Sinaproc reporta incidencias por lluvias en Chepo

El Sinaproc reitera su llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a tomar medidas de prevención.

Ciudad de Panamá/El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) presentó un balance de las afectaciones registradas entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2025, producto de las intensas lluvias en el distrito de Chepo, provincia de Panamá.

En las comunidades de La Olimpia y El Vado se reportaron inundaciones en sectores residenciales; sin embargo, tras la verificación en campo no se encontraron viviendas afectadas, únicamente acumulación de agua en patios y cunetas.

Las autoridades recomendaron a los residentes mantener vigilancia ante posibles crecidas.

En el sector 5 de Las Margaritas, 12 personas quedaron atrapadas en una finca privada debido al aumento del caudal de una quebrada. Personal del Cuerpo de Bomberos de Chepo acudió al sitio y comprobó que los afectados se encontraban en buen estado de salud. Los residentes decidieron permanecer en el área hasta que el nivel del agua descendiera, para salir por sus propios medios.

Por otra parte, el río Mamoní se mantiene acrecentado, lo que mantiene en alerta a las autoridades y comunidades cercanas.