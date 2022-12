Teletón 20-30 inicia esta noche bajo el lema 'Unidos cambiamos vidas'

Centro de Convenciones Atlapa/A las 8:00 PM del viernes 16 de diciembre dará inicio la Teletón 20-30 y finalizará el 17 de diciembre del 2022 en el Centro de Convenciones Atlapa.

Su embajador es Jesús Ávila de 8 años, quien fue diagnosticado con el síntoma de tetra-amelia, que consiste en la existencia de malformaciones múltiples, destacando entre ellas la ausencia de las cuatro extremidades.

El proyecto meta es la construcción de un nuevo quirófano híbrido en el Hospital Santo Tomás que beneficiaría a unas 400 mil personas que atienden anualmente en consulta externa, hospitalización, y cirugías.

La sala quirúrgica será equipada con sistemas avanzados de imagen de radiodiagnóstico en la que se pueden realizar, de forma simultánea, diferentes procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

Este tipo de quirófano ofrece un avance en el campo de la cirugía, ya que permite el trabajo multidisciplinario de especialistas de diferentes áreas y ayuda a realizar cirugías complejas de forma más sencilla, rápida y menos invasiva, garantizando una a seguridad mayor tanto para el paciente como para los cirujanos que intervienen en la operación.

TVN Media, una vez más se compromete con la loable causa de la Teletón 20-30 como patrocinador oficial.

Las formas de donar son: llamando desde un teléfono fijo o celular a los siguientes números

Al *2030, donarías $2.50.

Al *2031, donarías $5.00.

Al *2032, donarías $10.00.

Al *2034, donarías $50.00

Asimismo, mediante la página web pueden donar, a través del yappy, o ACH de distintos bancos.

El encargado de abrir el show será el cantante de música urbana “El Boza”.

“Mi gente no se pierdan a las 8:00 PM, voy a estar en el opening, ¡sí!, busquen sus boletos en Atlapa telo dice Boza”, aseguró el cantante.

También, contará con la participación del ex integrante de la banda CNCO, Joel De León en la tanda uno del opening.

Alguno de los artistas que estarán en la Teletón 20-30 serán, Iván Barrios, Nando Boom, Orquesta Saoco, Anyuri, Jorkan, Original Fat, El barbel, Italian Somalí, Danny Yash, Manuel, Abdiel y los consentidos, Alejandro Torres, Los rabanes y muchos más.

Las tandas que del viernes será la 1 del opening de 8:00 PM a 11:00 PM, seguido de la tanda 2 del recuerdo de 11:00 PM a 1:00 AM, mientras que la tercera tanda será el sábado 17 de diciembre, la salsera de 1:00 AM a 3:00 AM, luego le sigue la cuarta tanda que es la urbana de 3:00 AM a 6:00 AM, continuo de la cristiana de 6:00 AM a 9:00 AM.

Sucesivo de la infantil de 9:00 AM a 12 MD, , por consiguiente de la séptima, la típica que se llevará a cabo de 12:00 MD a 2:00 PM, seguidamente de la juvenil de 2:00 PM a 5:00 PM, acto seguido será la tanda nueve que es sorpresa de 5:00 PM a 7:00 PM, al igual que la tanda diez será sorpresa de 7:00 PM a 9:00 PM, finalmente la tanda once será el cierre de 9:00 PM a 12:00 AM.