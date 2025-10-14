Copa América de Béisbol 2025 | Conoce a la preselección de Panamá

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol anunció formalmente esta mañana la preselección nacional que representará al país en la Copa América de Béisbol 2025, la cual se celebrará en territorio panameño del 13 al 22 de noviembre.

Con el doble objetivo de competir por una medalla y evaluar el talento de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026, el cuerpo técnico ha conformado un roster inicial de 32 jugadores que entrenarán en Panamá desde el 22 de octubre, complementado por un grupo de atletas activos en ligas invernales de alto nivel, cuya incorporación se gestiona activamente.

Pitchers (16)

James González (LHP), Abdiel Mendoza (RHP), Brayan Cáceres (RHP), Humberto Mejía (RHP), Andy Otero (LHP), Miguel Gómez (RHP), Alberto Guerrero (RHP), Severino González (RHP), Steven Fuentes (RHP), Jaime Barría (RHP), Kevin Miranda (RHP), Kevin Rodríguez (RHP), Wilfredo Pereira (RHP), Harold Araúz (RHP), Sadrac Franco (RHP), Adriel González (RHP).

Catchers (4)

Leonardo Bernal, Adrián Sugastey, Mario Sanjur, Erasmo Caballero.

Infielders (8)

Carlos Xavier Quiroz, Ryan Burrowes, Joshua Wright, Abraham Rodríguez, Jean Arnáez, Johan Camargo, Edgar Muñoz, Hector Rayo.

Outfielders (4)

Jhony Santos, Luis Castillo, José Murdock, José Ramos.

Nota: Algunos jugadores activos en ligas invernales ya han sido aprobados para su incorporación, mientras que otros continúan en proceso de gestión:

Christian Bethancourt (C) - Tigres del Licey (Rep. Dominicana)

Paolo Espino (RHP) - Tigres del Licey (Rep. Dominicana)

Kenny Hernández (LHP) - Leones del Escogido (Rep. Dominicana)

Darío Agrazal (RHP) - Leones del Escogido (Rep. Dominicana)

Jhonatan Araúz (IF) - Leones del Escogido (Rep. Dominicana)

Javier Guerra (RHP) - Estrellas Orientales (Rep. Dominicana)

Enrique Saldana (RHP) - Boer (Nicaragua)

Teidin Frias (LHP) - León (Nicaragua)

Jorge García (RHP) - Bravos de Margarita (Venezuela)

Abdiel Saldana (RHP) - Bravos de Margarita (Venezuela)

Allen Córdoba (OF) - Obregón (México)

Alberto Baldonado (LHP) - Yomiuri Giants (Japón)

Eduardo Tait (C) - Minnesota Twins (Liga Instruccional)

Pedro Catuy (OF) - Arizona Dbacks (Liga Instruccional).

