Panamá define su selección para el Premundial de Béisbol U23

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol reveló esta mañana el roster oficial de Panamá para el Campeonato Premundial U23 a jugarse desde el 28 de septiembre en los estadios Mariano Rivera y Justino Salinas en el sector de La Chorrera, Panamá Oeste.

Los prospectos profesionales Eduardo Tait de los Minnesota Twins y Adrián Sugastey de los Gigantes de San Francisco, encabezan el listado de 24 peloteros seleccionados para el evento.

Este es el listado completo de jugadores:

Lanzadores: Olmedo Quezada, Ezequiel Bonilla, Carlos Dias, Jorge García, Adriel González, Samuel Herrera, Benjamín González, Eduardo Castillo, Jorge Quiel, e Ismael Velasco.

Eduardo Tait, Adrián Sugastey y Juan Diego Rosas.

Joshua Cedeño, Keith Hernández, Yeremy Lezcano, Héctor Rayo, Edwin Hidalgo y Jorge Rodríguez.

Edwin Walden, Eduardo Vaughan, Germain Ruiz, Juan Diego Alonso, y Mauricio Pierre.

El equipo será dirigido por el experimentado manejador Aníbal Reluz González, sus asistentes serán Audes De León e Israel Delgado, el coach de lanzadores será Andy Hernández, Dimas Ponce será asistente, Julio Denis asistente, Víctor Castillo el trainer y el utilero será Pacífico De León. Todos bajo la coordinación de Manuel Rodríguez.

Sistema de competencia

Los 10 conjuntos participantes han sido divididos en dos grupos de cinco cada uno. El Grupo A lo componen conjuntos de Norte y Centroamérica y el B lo integran elencos del Caribe.

Panamá forma parte del Grupo A junto a Costa Rica, Guatemala, Honduras y México. Por su parte, el B está conformado por Aruba, Bahamas, Cuba, Islas Vírgenes Estadounidenses y Puerto Rico.

Las selecciones se enfrentarán a los rivales de sus respectivas agrupaciones a una sola vuelta por lo que cada una de ellas jugará un total de cuatro partidos. Aquellas que ocupen los dos primeros lugares de sus grupos avanzarán a las semifinales que se disputarán de forma cruzada (2A vs1B y 2B vs 1A) a partido único.

Los ganadores de las semifinales jugarán por la medalla de oro del certamen y los perdedores se enfrentarán en el cotejo por la medalla de bronce.

Calendario de Panamá

La programación de partidos del equipo panameño es la siguiente:

Domingo 28 de septiembre de 2025: vs Costa Rica (Estadio Mariano Rivera/ 7:00 p.m.)

vs Costa Rica (Estadio Mariano Rivera/ 7:00 p.m.) Lunes 29 de septiembre de 2025: vs Honduras (Estadio Mariano Rivera/ 8:00 p.m.)

vs Honduras (Estadio Mariano Rivera/ 8:00 p.m.) Miércoles 1 de octubre de 2025: vs México (Estadio Mariano Rivera/ 8:00 p.m.)

vs México (Estadio Mariano Rivera/ 8:00 p.m.) Jueves 2 de octubre de 2025: vs Guatemala (Estadio Mariano Rivera/ 8:00 p.m.)

El torneo

Concepto

El Premundial de Béisbol U23 es un torneo oficial para selecciones nacionales de béisbol con jugadores menores de 23 años.

Lo organiza la Confederación Panamericana de Béisbol (WBSC Américas) junto con la WBSC.

Funciona también como clasificatorio para la Copa Mundial U‑23 de la WBSC.

Formato

En general participan varias selecciones de América divididas en grupos.

Los equipos compiten en ronda de grupos, luego se disputan finales, medallas, etc.

Los primeros colocados (y en algunos casos los segundos o terceros) obtienen el pase al Mundial.

Importancia

Permite el desarrollo de jugadores jóvenes que pueden dar el salto al nivel adulto.

Sirve como vía para que los equipos americanos participen en la Copa Mundial U‑23.

Ayuda a medir el nivel competitivo entre países del continente, lo que favorece mejoras técnicas, scouting, experiencia internacional, etc.

