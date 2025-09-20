Real Madrid vs Espanyol | Previa, antecedentes, alineaciones probables y pronóstico

Pocos esperaban un arranque así del Espanyol . El equipo "perico" no ha conocido la derrota en sus primeras cuatro jornadas de LaLiga.

Panamá/Se encienden las luces del Santiago Bernabéu para un choque de invictos en la quinta jornada de LaLiga.

El Real Madrid, con un inicio de temporada perfecto, busca mantener su racha impecable frente a un Espanyol que ha desafiado todos los pronósticos y se presenta como una de las revelaciones del campeonato.

El Madrid de Xabi Alonso: Una Máquina de Ganar con Poca Disciplina

Bajo la batuta de Xabi Alonso, el Real Madrid ha demostrado ser una fuerza arrolladora, ganando sus cuatro partidos de liga hasta la fecha. La racha general del equipo es impresionante (10 victorias, 1 empate y 1 derrota), y ni siquiera las tarjetas rojas sufridas en sus dos últimos encuentros han logrado frenarlos.

Victorias ante la Real Sociedad en liga y el Marsella en la Champions League, ambas por 2-1, demuestran la capacidad de este equipo para sobreponerse a la adversidad. El Madrid no ha perdido en los primeros cinco partidos de una campaña liguera desde la temporada 2020/21, y su fortaleza en casa es casi inexpugnable, con nueve victorias en sus últimos diez partidos de liga como local. Sin embargo, la indisciplina es un punto a vigilar, ya que han acumulado cinco expulsiones en sus últimos diez partidos oficiales.

El Espanyol de Manolo González: Un Sueño Inesperado

Pocos esperaban un arranque así del Espanyol. El equipo "perico" no ha conocido la derrota en sus primeras cuatro jornadas de LaLiga, algo que no lograba desde la temporada 2013/14. Tras salvarse del descenso por poco el año pasado, el equipo dirigido por Manolo González busca extender su racha invicta a seis partidos, un hito que no consiguen desde 2019.

Su poder ofensivo es una de sus grandes armas: solo el Barcelona (13) ha marcado más goles que el Espanyol (8) en lo que va de liga. Además, han demostrado ser letales desde los once metros, anotando de penalti en tres de sus últimos cinco juegos ligueros. El gran reto será romper su mala racha como visitante, donde no han ganado en sus últimos cinco desplazamientos (2 empates, 3 derrotas).

Cara a Cara y Figuras a Seguir

Aunque el Espanyol se llevó la victoria por 1-0 en el último enfrentamiento directo, la historia reciente favorece claramente al Madrid, que ha ganado cuatro de los últimos cinco duelos. La estadística más demoledora para los visitantes es que no ganan en el feudo del gigante español desde abril de 1996.

En el campo, todas las miradas estarán puestas en Kylian Mbappé. La superestrella francesa viene de anotar su gol número 50 con la camiseta del Real Madrid y ha participado en diez goles (8 tantos y 2 asistencias) en sus últimos siete partidos con el club y su selección. Por el lado del Espanyol, la amenaza inesperada llega desde la defensa: Carlos Romero no solo marcó en el último triunfo de su equipo contra el Madrid, sino que también ha aportado un gol y una asistencia en sus dos partidos más recientes.

Bajas y Ausencias

Ambos equipos llegan con ausencias notables. El Real Madrid no podrá contar con Trent Alexander-Arnold, quien salió lesionado en el partido de entre semana, aunque esperan el pronto regreso de Jude Bellingham. Por su parte, el Espanyol tiene en duda a Javi Hernández, quien se perdió el último encuentro por un problema en el pie.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Asencio, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Güler; Brahim, Vinicius y Mbappé.

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali; Calero, Cabrera, Romero; Urko, Edu Expósito, Pol Lozano; Dolan, Puado y Roberto.

Marcador probable: Real Madrid 3 - 1 Espanyol

