Beatriz Pacanins Orillac| La joven amazona panameña apunta alto en el 2026

Después de un 2025 de logros importantes, la competidora tendrá nuevos desafíos en este año.

Panamá/Con un año de resultados contundentes en escenarios nacionales e internacionales, la amazona panameña Beatriz Pacanins Orillac consolida su nombre como una de las figuras juveniles más prometedoras del salto ecuestre. Su calendario 2026 apunta alto: llevar la bandera de Panamá a niveles donde muy pocos han llegado.

Panamá tiene una nueva razón para mirar hacia las pistas con ilusión. Beatriz Pacanins Orillac, joven atleta del mundo ecuestre, cerró su último año competitivo con un desempeño extraordinario que confirma lo que muchos ya comienzan a decir en el circuito: estamos frente a una de las grandes promesas deportivas del país.

Su crecimiento ha sido tan consistente como impactante. No se trata solo de talento: se trata de resultados. Beatriz no solo ha dominado competencias locales, sino que también ha logrado posicionarse con fuerza en eventos internacionales de alto nivel, representando a Panamá con carácter, disciplina y una madurez deportiva que sorprende.

Un año brillante: Panamá presente en las grandes ligas del salto

El 2025 fue un año clave en su evolución. Beatriz logró competir en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo ecuestre: el Winter Equestrian Festival (WEF) en Wellington, Florida, considerado un verdadero “mundial” del salto, donde se reúnen jinetes de élite y las futuras estrellas internacionales.

Allí, la panameña dejó huella con actuaciones destacadas:

• 🥇 Primer lugar en 1m Infantil A

• 🥈 Subcampeona en 1m Infantil B

• 🥉 Tercer lugar en 1m Junior

• 🥈 Segundo lugar con Hyacinth MG

Resultados que no se consiguen por casualidad. Son fruto de preparación, visión y una mentalidad competitiva que ya la proyecta a un futuro de grandes escenarios.

Dominio regional: Ecuador, Guatemala y el impulso internacional

Su presencia internacional no se limitó a Estados Unidos. Beatriz también defendió los colores panameños en competencias regionales de alto nivel, demostrando consistencia en distintos formatos, pistas y niveles de exigencia.

En Ecuador, participó en la VII Copa Internacional Toyota Mitad del Mundo, alcanzando la sexta posición general, un resultado valioso dentro de una competencia altamente competitiva.

En Guatemala, durante la Copa EFG & Concurso Nacional de Salto, Beatriz volvió a demostrar su jerarquía:

• 🥇 Primer lugar Infantil 1.05m

• 🥈 Subcampeona Overol Infantil 1.10m

Mientras tanto, en Traverse City, Michigan, se subió nuevamente al podio:

• 🥉 Tercer lugar en Junior Jumper 1.25m Speed

Y en Ocala, Florida, otra sede de alto prestigio ecuestre, sumó posiciones relevantes con un tercer lugar y un cuarto lugar, reafirmando que su nombre comienza a sonar con fuerza en los circuitos competitivos más exigentes.

En casa también brilla: campeona nacional y referente juvenil

Si su desempeño internacional es impresionante, su rendimiento en Panamá es simplemente dominante.

Beatriz se consolidó como figura clave del circuito local, participando activamente durante todo el año en competencias del Club de Equitación Castilla del Oro, el Club de Equitación El Istmo y el Club Ecuestre Metropolitano – La Huaca, acumulando podios y triunfos de manera constante.

Sus logros nacionales hablan por sí solos:

• 🏆 Mejor Binomio del Año Infantil A con Corleone

• 🥈 Subcampeona Infantil B con Remis

• 🏆 Campeona Nacional Infantil A 1.10m

• 🏆 Campeona Nacional Infantil B 1.00m

• 🥇 Copa Día del Padre

• 🥈 Final Gran Premio 1.25m

• 🥇 1er lugar en 1.25m

• 🥇🥈 Campeonatos y subcampeonatos infantiles con diferentes binomios

Además, obtuvo un logro destacado dentro del sistema FEI:

• 🥇 Primer lugar FEI Children Bronce

Una señal clara de que su desempeño no solo brilla en lo local, sino que ya tiene peso dentro de las categorías oficiales del alto rendimiento juvenil.

Una atleta que representa más que resultados

Beatriz Pacanins Orillac representa una nueva generación del deporte panameño: atletas jóvenes que entienden que competir no es solo ganar, sino sostener un proyecto deportivo, con visión internacional y mentalidad de alto rendimiento.

Su capacidad de competir con distintos caballos como 'Jerimo', 'Remis', 'Crazy', 'Corleone' y 'Como Debe Ser BB', y adaptarse a diferentes niveles y pruebas, demuestra que no estamos ante una promesa común, sino ante una atleta que se está formando con estándares internacionales.

2026: un calendario ambicioso para llegar donde Panamá no ha llegado

Este año 2026 será decisivo. Beatriz continúa representando a Panamá a nivel nacional e internacional, con un calendario competitivo que apunta a retos aún mayores.

Su objetivo es claro: seguir escalando categorías, competir en eventos de élite y abrir camino para el deporte ecuestre panameño en escenarios donde muy pocos han logrado destacar.

Con tan solo 14 años, su mirada está puesta en algo más grande que medallas: dejar huella, construir historia y llevar la bandera panameña a nuevas alturas.

Panamá tiene una estrella en ascenso

En tiempos donde el deporte necesita referentes jóvenes que inspiren, Beatriz Pacanins Orillac aparece como un nombre que merece atención nacional.

Con resultados sólidos, crecimiento acelerado, presencia internacional y una mentalidad competitiva destacable, su historia apenas comienza… pero el mensaje ya es claro: Panamá tiene una amazona en ascenso. Y su destino apunta a la cima.

Información de Agencia Pacoworking