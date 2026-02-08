NFL Super Bowl Seattle Seahawks vs New England Patriots | Cinco cosas que debes saber antes de disfrutar el Super Domingo

Antes de sentarte frente a la pantalla para vivir el Super Domingo , te presentamos las cinco claves que debes conocer para entender la verdadera dimensión del evento deportivo más grande del año.

Panamá/El Super Bowl 2026 vuelve a paralizar a Estados Unidos y a millones de fanáticos alrededor del mundo. Este domingo 8 de febrero, el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, será el escenario del esperado duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, en un evento que trasciende el fútbol americano para convertirse en un fenómeno cultural, económico y mediático sin precedentes.

Antes de sentarte frente a la pantalla para vivir el Super Domingo, te presentamos las cinco claves que debes conocer para entender la verdadera dimensión del evento deportivo más grande del año.

1. El Super Bowl, mucho más que un partido de la NFL

El Super Bowl no es solo la final de la NFL, es un espectáculo global que mezcla deporte, música, entretenimiento y mercadeo como ningún otro evento. Para la edición 2026, la liga apuesta fuerte al confirmar a Bad Bunny como protagonista del show de medio tiempo, una decisión que refuerza el impacto del evento en el mercado latino y su alcance internacional.

Además, el partido contará con la mayor representación latina en un Super Bowl, con cinco jugadores latinos repartidos entre Patriots y Seahawks, reflejo del crecimiento de la diversidad en la liga y del peso de la audiencia hispana en Estados Unidos.

2. Lo que está en juego entre Patriots y Seahawks

En el plano deportivo, el choque promete emociones. Los New England Patriots buscan alcanzar su séptimo título de Super Bowl, una cifra histórica que los reafirmaría como una de las franquicias más dominantes de todos los tiempos.

Por su parte, los Seattle Seahawks llegan como ligeros favoritos, según los analistas de la NFL, que proyectan un marcador combinado de 44,7 puntos, lo que anticipa un duelo dinámico, con ofensivas agresivas y decisiones clave en los minutos finales.

3. Un evento que mueve multitudes y dinamiza la economía

El impacto del Super Bowl 2026 se siente más allá del estadio. Se espera que alrededor de 90.000 visitantes lleguen al área de la Bahía de San Francisco, generando un impacto económico estimado en 500 millones de dólares, según datos del gobierno de California.

Asistir al partido es un lujo reservado para pocos: el precio promedio de una entrada en la semana previa al encuentro alcanza los 6.200 dólares, confirmando al Super Bowl como uno de los eventos deportivos más exclusivos del planeta.

4. Publicidad, audiencia y cifras astronómicas

El Super Bowl es la joya de la corona para las marcas. Los anuncios publicitarios de 30 segundos cuestan en promedio 8 millones de dólares, aunque algunos superan por primera vez los 10 millones, marcando un nuevo récord.

Empresas como Apple invierten cerca de 50 millones de dólares anuales solo para patrocinar el show del medio tiempo, conscientes del alcance masivo del evento. La razón es clara: el último Super Bowl fue visto por 127 millones de estadounidenses, la mayor audiencia televisiva en la historia del país.

5. Consumo, apuestas y el impacto del “día después”

El Super Domingo también se vive en casa. Según el National Chicken Council, durante el Super Bowl se consumirán 1.480 millones de alitas de pollo, superando los registros del año anterior.

En el mundo del juego, se estima que se moverán 1.760 millones de dólares en apuestas, más de un 20 % por encima de 2025, de acuerdo con la American Gaming Association (AGA).

Pero el impacto continúa el lunes: 26 millones de estadounidenses planean no trabajar el día después del Super Bowl, lo que provocará una pérdida estimada de 5.200 millones de dólares en productividad, según la firma UKG. En total, el gasto relacionado con el evento alcanzará los 20.200 millones de dólares, de acuerdo con la National Retail Federation (NRF).

El Super Domingo, un espectáculo total

El Super Bowl 2026 confirma por qué es el evento deportivo más grande del calendario estadounidense. Ya sea por el partido, el show de medio tiempo, los anuncios o el consumo masivo, el Super Domingo vuelve a ser una experiencia que va mucho más allá del deporte.

Con información de AFP.