Taekwondo panameño gana 6 medallas en Internacional de México

Delegación panameña de taekwondo triunfa en México con 6 medallas en poomsae y kyorugi.

Panamá/La delegación panameña de Taekwondo ha regresado triunfal del Internacional de Taekwondo Poomsae y Kyorugi celebrado en México, llevando consigo un total de seis medallas: tres de plata y tres de bronce.

Este evento, que se extendió hasta el 5 de octubre, ha sido fundamental para el desarrollo y la preparación de los jóvenes atletas, confirmando el buen momento del taekwondo en Panamá.

El equipo juvenil, compuesto por seis promesas del kyorugi (combate) y todos de cinturón negro, se consolidó como la Selección Nacional de Combate Juvenil 2025. Su participación es un paso estratégico de cara a futuros compromisos clave como los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe (Jedecac) y los Juegos Suramericanos Juveniles, que se realizarán en casa.

Bajo la dirección del entrenador Alfredo Martín Peterson, los jóvenes atletas lograron colgarse las siguientes preseas:

Javier Deserega (Plata) 59 kg, Masculino, Cinturón Negro.

Sebastián Lasso (Plata) 63 kg, Masculino, Cinturón Negro.

Natalia Pérez (Bronce) 44 kg, Femenino, Cinturón Negro.

Linda Morris (Bronce) 49 kg, Femenino, Cinturón Negro.

Amira Gira (Bronce) 63 kg, Femenino, Cinturón Negro.

Megan Pitty (Plata), modalidad de poomsae (formas), como parte de su preparación para los Juegos Centroamericanos.

En la delegación también compitió Jaret Montañez (74 kg, Masculino).

Boris Álvarez, presidente de la Federación de Taekwondo de Panamá, expresó su gran satisfacción por los resultados. Acompañado por su junta directiva y con el apoyo de Pandeportes, Álvarez afirmó que el trabajo sostenido está dando claros frutos.

"El trabajo que hemos venido realizando está dando frutos. Cada medalla, cada triunfo y cada participación nos hace sentir bien, pues vamos por el camino correcto para nuestra meta final, los Juegos Olímpicos", declaró Álvarez.

El presidente destacó que este grupo de jóvenes talentos fue rigurosamente seleccionado por sus sobresalientes actuaciones nacionales e internacionales, asegurando que están listos para ser la base del taekwondo panameño en los próximos ciclos deportivos.

Nota de prensa.

