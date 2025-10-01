El Salvador vs Panamá | agotadas las entradas para asistir al Cuscatlán ¿cuántas le corresponden a los canaleros?

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/La Selección de Panamá se alista para uno de los partidos más exigentes de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, cuando visite a El Salvador el próximo viernes 10 de octubre en el imponente Estadio Cuscatlán.

La expectativa en suelo salvadoreño es enorme: en menos de 24 horas la afición local agotó todas las entradas para este choque directo, garantizando un ambiente electrizante en San Salvador. El escenario promete teñirse de un “mar azul y blanco” alentando a la Selecta, que busca hacerse fuerte en casa frente a los panameños.

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) confirmó el lleno total del estadio, con boletos que iban desde $14.75 en Sol General hasta $76.00 en Nivel 12. A pesar de este lleno histórico, el encuentro se jugará con aforo reducido debido a una sanción de la FIFA, que ordenó cerrar el 15% del estadio tras incidentes anteriores.

Para los aficionados panameños, la FEPAFUT gestionó un contingente especial de 300 entradas, permitiendo que un grupo de hinchas canaleros pueda acompañar al equipo en este crucial compromiso.

Este enfrentamiento es vital en la lucha por la clasificación, ya que el Grupo B se encuentra muy parejo:

Surinam es líder con 4 puntos.

es líder con 4 puntos. El Salvador ocupa la segunda posición con 3 unidades.

ocupa la segunda posición con 3 unidades. Panamá marcha tercero con 2 puntos.

marcha tercero con 2 puntos. Guatemala cierra la tabla con 1 punto.

Más allá del marco vibrante que se vivirá en el Cuscatlán, el partido representa un punto de inflexión para Panamá, que busca escalar posiciones y acercarse a su objetivo: estar presente en la Copa Mundial de 2026.

El ambiente hostil será un reto adicional para los dirigidos por Thomas Christiansen, quienes ya han demostrado en escenarios complicados de la región que pueden competir con personalidad. La misión es clara: salir del Cuscatlán con puntos en el bolsillo y dar un paso firme hacia la clasificación.

En medio de la euforia salvadoreña, Panamá sabe que no estará solo, porque su hinchada, aunque en menor número, hará sentir su apoyo. Y en la cancha, el equipo nacional tiene la oportunidad de silenciar a más de 40 mil gargantas y ratificar por qué es uno de los protagonistas del área.

