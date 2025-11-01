Orlando Mosquera enfrentará a Cristiano Ronaldo | Al Nassr vs Al Fayha alineaciones confirmadas

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX (solo en Panamá).

Panamá/El fútbol panameño vuelve a tener la mirada puesta en Arabia Saudita, donde esta jornada ofrece un duelo especial: Orlando Mosquera guardameta titular del Al Fayha y portero de la Selección de Panamá, volverá a enfrentar a la leyenda mundial Cristiano Ronaldo, líder ofensivo del Al Nassr.

No es la primera vez que ambos se cruzan. Ya el pasado 7 de febrero, en un partido de la Saudi Pro League, Ronaldo logró marcarle al panameño, una batalla que sumará este nuevo capítulo en uno de los enfrentamientos más atractivos para la afición panameña.

Este partido llega en un momento crucial para Mosquera, quien será una pieza importante de Panamá en el cierre de la Eliminatoria de Concacaf: el 13 de noviembre ante Guatemala en el Estadio El Trébol, y el 18 de noviembre frente a El Salvador en el Rommel Fernández Gutiérrez.

Alineaciones titulares

Al Nassr

Al Aqidi (G)

Al Ghannam

Al Amri

Iñigo Martínez

Boushal

Sadio Mané

Marcelo Brozović

Ângelo

Kingsley Coman

João Félix

Cristiano Ronaldo (C)

Al Fayha

Orlando Mosquera (G) – Panamá

Mikel Villanueva – Venezuela

Chris Smalling – Inglaterra

Alfa Semedo – Guinea-Bisáu

Al Baqawi (C)

Yacine Benzia – Argelia

Al Harthi

Bamsaud

Enad

Fashion Sakala – Zambia

Jason Remeseiro – España

Un duelo que levanta interés en Panamá

El choque entre Mosquera y Cristiano no solo apunta a ser un reto desafiante, sino también una oportunidad de proyección para el portero canalero en uno de los torneos con mayor exposición del mundo.

Esta actuación también sirve como preparación competitiva de cara a su responsabilidad internacional con Panamá, que buscará sellar su clasificación en una doble fecha exigente ante Guatemala y El Salvador.

