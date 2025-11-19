Panamá al Mundial 2026| Fajardo y Blackman ven la clasificación de la 'Sele' como el premio a la confianza depositada en ellos

Panamá/José Fajardo y César Blackman son dos jugadores de la Selección de Panamá con algo en común. Ambos recibieron el voto de confianza del técnico Thomas Christiansen, en momentos puntuales, y esto ha derivado en la clasificación al Mundial 2026.

"Gracias a Dios por la victoria y por la clasificación mundial", resaltó Fajardo, delantero frecuente en las convocatorias de la selección panameña bajo el mando de Christiansen. "Agradezco a los que siempre estuvieron conmigo... mi familia, mi gente y para todos los fanáticos que también creyeron en mí".

Fajardo, quien marcó tres goles en la Ronda Final de las eliminatorias mundialistas de Concacaf, manifestó que su desempeño se debió a la confianza que el equipo depositó en él.

"Yo creo que el profe me dio la confianza, los compañeros, mi familia siempre estuvieron ahí, mis amigos, la gente también". agregó.

Panamá obtuvo su clasificación al Mundial, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, con una victoria sobre El Salvador, de 3 goles por 0, en un partido realizado el martes 18 de noviembre de 2025 en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

"Yo creo que los compañeros estuvieron a la altura. Supimos que hacer, las cosa nos salieron bien e hicimos lo que el profe quería", comentó Fajardo.

Te puede interesar: Selección de Panamá | Reacciones del mundo del fútbol por el pase de la sele al Mundial 2026

Por su parte, César Blackman ve esta clasificación al Mundial como un sueño hecho realidad tras no haber podido lograrlo en las categorías Sub-17 y Sub-20 con Panamá.

"No había clasificado en ningún mundial, ni sub 17, ni sub 20 y ahora, gracias a Dios, se me da la oportunidad de que, Dios primero, esté en ese mundial mayor.", manifestó.

Blackman recordó a sus padres, que ya fallecieron, y le dedicó la clasificación a ellos.

"Gracias a ellos que me dieron todo en esta vida. De chiquito siempre fueron mi ejemplo a seguir. Me dieron todo. Nunca me faltó nada gracias a ellos. Lastimosamente hoy en día no están aquí conmigo para vivir estos momentos, pero yo sé que ellos, donde quiera que estén, están muy felices y entonces les dedico a ellos", expresó.

El jugador del Slovan Bratislava de Eslovaquia fue titular en los dos últimos juegos de la selección panameña, ante Guatemala y El Salvador, por el lesionado Michael Amir Murillo. Además marcó el primer gol del juego ante el elenco salvadoreño.

"Estaba esperando esa oportunidad toda la eliminatoria. Todos han sabido que no había venido jugando, siempre ahí esperando la oportunidad, se me dio en Guatemala, y ahora aquí en casa, me quedó esa jugada ahí, y supe aprovecharla y meter el gol", comentó.