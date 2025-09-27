Panamá Sub-20 lista para su debut en el Mundial de Chile 2025

Panamá vs Paraguay, inicio del Mundial Sub-20 Chile 2025, el sábado 27 de septiembre a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/La Selección Sub-20 de Panamá está a la espera del pitazo inicial para su debut en el Mundial Sub-20 Chile 2025. El equipo, integrado por 21 jugadores, llega en óptimas condiciones físicas y con la ilusión de dejar huella en la cita mundialista.

Debut y Grupo

El estreno de la Rojita Sub-20 será hoy sábado 27 de septiembre frente a Paraguay, en un duelo programado para las 8:00 p.m. hora local de Chile (6:00 p.m. en Panamá). El escenario del debut será el histórico Estadio Elías Figueroa Brander en Valparaíso. Panamá forma parte del Grupo B del torneo.

Otras noticias: Selección Sub-20 de Panamá lista para su debut en el Mundial ante Paraguay en Valparaíso

Preparación en Chile

El plantel panameño está concentrado en Chile desde el 2 de septiembre, utilizando el Complejo Deportivo Manuel Arancibia Valencia, del San Luis de Quillota, como campamento base.

Durante su estadía, los dirigidos por Jorge Dely Valdés disputaron tres amistosos de preparación frente a Deportes Limache, Santiago Wanderers y Nueva Caledonia, encuentros que sirvieron para afinar movimientos tácticos y ajustar la propuesta de juego.

El pasado 23 de septiembre, el grupo se trasladó a Viña del Mar, donde realizan la concentración final de cara al debut. Entre los últimos en incorporarse estuvieron Kairo Walters y Erick Díaz (Los Ángeles FC II), el 21 de septiembre, y Rafael Mosquera (New York Red Bulls), quien se unió el 23 de septiembre y ya trabaja a la par de sus compañeros.

Otras noticias: Mundial Sub-20 Chile 2025| Panamá: Karlo Kuranyi y Rafael Mosquera listos para el desafío

Últimos entrenamientos

El conjunto panameño ha enfocado sus sesiones en fortalecer la definición, así como los movimientos tácticos ofensivos y defensivos. El jueves 25 de septiembre, el grupo entrenó en la Escuela Naval Arturo Prat y por la tarde realizó el reconocimiento oficial de la cancha del Estadio Elías Figueroa Brander.

El último entrenamiento previo al estreno mundialista está programado para este viernes por la tarde, en el Complejo Las Salinas.

Experiencia mundialista

Un punto a favor del equipo nacional es la presencia de seis jugadores con experiencia en Copas del Mundo. Se trata de Erick Díaz, Anel Ryce, Ernesto Gómez, Kevin Walder, Martín Krug y Juan Hall, quienes ya disputaron el Mundial Sub-17 de Indonesia 2023. En aquella cita acumularon un total de 1,286 minutos, bagaje que será clave para afrontar el reto en Chile.

Con juventud, talento y rodaje internacional, la Selección Sub-20 de Panamá apunta a iniciar con pie derecho su camino en el Mundial de Chile 2025, soñando con superar la fase de grupos y escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol panameño.

Con infromación de FPF.

Otras noticias: El Salvador vs Panamá | El estadio Cuscatlán estará cerrado, conoce los detalles