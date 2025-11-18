Panamá vs El Salvador | Conoce cuál será la terna arbitral de este partido de eliminatoria Concacaf

Sintoniza el partido entre Panamá y El Salvador hoy martes 18 de noviembre a las 8:00 p.m. (previa 6:00 p.m.) por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de You Tube TVMAX PANAMÁ (solo en el territorio panameño).

Panamá/odo está listo para el decisivo duelo entre Panamá y El Salvador, correspondiente a la última jornada de la Ronda Final de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Concacaf confirmó de manera oficial la terna arbitral, compuesta en su mayoría por jueces hondureños, que impartirá justicia esta noche en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

El encargado de dirigir el compromiso será el árbitro central Saúl Martínez (HON), acompañado por los asistentes Walter López (HON) y Christian Ramírez (HON). Como cuarto árbitro estará Nelson Salgado (HON).

En la cabina del VAR, la responsabilidad recae en Tatiana Guzmán (NIC), mientras que el AVAR será David Gómez (CRC). El asesor arbitral designado es Lance Vanhaitsma (USA).

Con la terna definida, Panamá y El Salvador se preparan para un choque clave en el Grupo A, programado para las 8:00 p.m. en el coloso de Juan Díaz, donde Panamá vestirá su tradicional uniforme rojo, mientras que El Salvador lo hará de azul. El clima proyectado es de 25 grados centígrados y cielo parcialmente nublado.

Historial entre Panamá y El Salvador: Un duelo parejo con ligera ventaja panameña

El enfrentamiento entre Panamá y El Salvador es uno de los más tradicionales de la región. En total, ambas selecciones se han visto las caras en 50 ocasiones, con un balance muy equilibrado:

20 victorias para Panamá

para Panamá 17 derrotas

13 empates

68 goles a favor y 64 en contra

Sin embargo, cuando se trata de Eliminatorias Mundialistas, el panorama cambia. Este será el decimocuarto enfrentamiento entre ambos en fases clasificatorias, donde La Selecta domina con 7 victorias, por 4 triunfos panameños y 2 empates.

Panamá domina como local en Eliminatorias

Este partido representará la séptima vez que Panamá y El Salvador se enfrenten en territorio panameño por Eliminatorias. En casa, el registro favorece a la Selección Panameña con:

3 victorias

2 empates

1 derrota

La última vez que se enfrentaron fue recientemente, el 10 de octubre, en el Estadio Cuscatlán, donde Panamá logró un histórico triunfo 1-0, su primera victoria como visitante en Eliminatorias en suelo salvadoreño, gracias al gol de José Fajardo.

Recorrido en el Grupo A: Resultados previos

La lucha por el liderato del Grupo A ha sido intensa, dejando marcadores que mantienen abierta la pelea por la clasificación directa:

Fecha 1

Surinam 0-0 Panamá

Guatemala 0-1 El Salvador

Fecha 2

El Salvador 1-2 Surinam

Panamá 1-1 Guatemala

Fecha 3

El Salvador 0-1 Panamá

Surinam 1-1 Guatemala

Fecha 4

Panamá 1-1 Surinam

El Salvador 0-1 Guatemala

Fecha 5

Surinam 4-0 El Salvador

Guatemala 2-3 Panamá

Con la terna arbitral definida, el historial en la mesa y un grupo completamente apretado, todo está preparado para una noche que podría marcar un antes y un después en el camino de Panamá rumbo al Mundial 2026. El Rommel Fernández será una caldera, y la historia está lista para escribir un capítulo más.

