Las intenciones de las dos corrientes políticas más fuertes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), sumado a un proyecto de ley que permitiría la reelección inmediata de la actual rectora Etelvina de Bonagas, han desencadenado una serie de protestas, acusaciones y revelaciones de supuestas irregularidades que han mantenido a esta casa de estudio en la palestra pública durante las últimas semanas.

Todo empezó en el mes de enero, cuando el diputado oficialista Raúl Pineda, presentó en la Asamblea Nacional el proyecto de Ley 756 que modifica la Ley N° 4 de 16 de enero de 2006, que establece la posibilidad de reelección por dos periodos para que se desarrollen los proyectos, planes e iniciativas para el óptimo funcionamiento de la universidad. Desde ese entonces, las protestas a favor y en contra y los señalamientos no han cesado.

Vea también: Solicitan llamar a juicio a rectora de la Unachi y dos personas más por caso de doble salario

El profesor Edwin Samudio, decano de la Facultad de Humanidades y opositor a la línea oficialista, dijo que la principal preocupación que mantienen es el avance del proyecto, que según planteó, no ha sido consultado con la comunidad universitaria debido a que están de vacaciones.

La profesora Etelvina de Bonagas ha ido ascendiendo en posiciones administrativas dentro de la universidad, ocupó el cargo de Vicerrectora Administrativa de 2000 a 2008, y desde el 2013 se mantiene al frente de la universidad como máxima autoridad.

Vea también: Protestan a favor y en contra del proyecto que permite reelección a rectora de la Unachi

Hasta ese entonces el periodo de rectoría tenía una duración de cinco años, sin embargo, en el 2017, un año antes de las elecciones universitarias, en la Asamblea Nacional se presentó una iniciativa que luego se convertiría en Ley, la cual le permitió la reelección inmediatapor un periodo más, con el fin de que se terminaran los proyectos iniciados durante su administración. Este proyecto es similar al que hoy mantiene dividida a la comunidad educativa de la Unachi.

“En el 2017 la rectora hizo camino en la Asamblea Legislativa para que los diputados le cambiaran la ley y se la cambiaron, y dijo que era por un solo periodo de cinco años, la ley se lo permitió y los universitarios le dieron esa segunda oportunidad para administrar la institución, a nosotros nos parece que 10 años son suficientes”, expresó el decano.

Samudio aclaró que, el proyecto que se discute plantea que el rector puede ser elegido por un periodo y ser relegido por dos más, no obstante, no se señala que la actual rectora no puede ser candidata, lo que quiere decir que probablemente la interpretación que se le dé, es que irá a su primer periodo con la nueva ley y tendrá dos periodos más de reelección.

“Estamos hablando de 15 años, más 10 años que actualmente ella tiene, o sea, 25 años, a mí no me parece que las leyes se hagan con nombre y apellido en este país”, aseveró.

Vea también: Rectora de la Unachi confirma que sus bienes fueron cautelados por la Fiscalía de Cuentas

Al docente le llama la atención que el espíritu de la ley en el 2017 era extenderle el periodo para que concluyera su plan de trabajo y es lo mismo que se está buscando con el proyecto actual, sin embargo, no se consideran beneficios para los estudiantes, señalando que, representando la gran masa, deberían tener el 50% en la toma de decisiones o el otorgamiento de becas para los Sigma Lambda para que continúen sus estudios de post grado o maestría.

Por su parte, la jefa de Recursos Humanos de la Unachi, Indira Candanedo, señalada por el nombramiento de varios miembros de su familia dentro de la institución, manifestó que todo este morbo que se ha levantado en torno a los funcionarios que resultan ser familiares y el salario de la rectora está alimentado por la actividad política de cara a las elecciones el próximo año.

“Es una lástima porque destruyen a una institución que le da la oportunidad a la gente más humilde de esta provincia de poder estudiar, y la destruyen sin problemas, solamente por la ambición del poder”, aseveró.

Familias nombradas en la institución ¿Nepotismo?

Vea también: 'La injerencia política siempre ha estado presente dentro del estamento universitario', afirma catedrática

Candanedo confirmó que es cierto que su hermana Milagros Candanedo y su hijo Pablo A. Martínez Candanedo están nombrados dentro de la institución, sin embargo, no se trata de nepotismo, ya que, no está en manos de ella los nombramientos.

“Cuando se habla de nepotismo, se habla como si yo nombrara, yo no nombro, quien nombra es la señora rectora”, argumentó Candanedo.

Sostuvo que, todas las personas nombradas en la Unachi pasan por un proceso de reclutamiento y tienen que cumplir con un perfil ya establecido para poder ganar la vacante.

Vea también: Docentes y administrativos de la Unachi rechazan anteproyecto que busca la reelección de la rectora

Martínez Candanedo fue nombrado el 1 de marzo del 2021 como analista de créditos académicos en la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación con un salario de $1,119.04 y según lo dicho por su madre, la Jefa de Recursos Humanos, su nombramiento se da luego de participar de un proceso de reclutamiento donde aprobó todas las pruebas requeridas.

En cuanto a su hermana, aseguró que fue destituida en el 2008, a pocos días de que se firmara la Ley de Carrera Administrativa y fue contratada nuevamente en el 2013 bajo la administración de Bonagas.

Sobre el gobernador de la provincia de Chiriquí, Juan Carlos Muñoz, indicó que según la organización docente se puede visualizar que el horario de Muñoz como gobernador no choca con su horario de trabajo en la universidad.

Explicó que, existe un estudio para determinar el tiempo de desplazamiento de un lugar a otro dentro de la provincia, que es utilizado para establecer el horario de quienes también desempeñan cargos públicos, con esto se evita si la persona sale a las 4:00 p.m. de la institución, el horario de entrada en la universidad sea a esa misma hora.

Resaltó que la Unachi ha ganado durante los últimos tres años el premio de transparencia debido a la gestión que han realizado, “porque no hay nada que esconder”. Igualmente existen muchas cosas buenas dentro de la casa de estudios que no se publican porque hay que realizar un trámite burocrático para su autorización.

Desde el 6 de enero, la comunidad educativa de la Unachi se mantiene enfrentada por el proyecto de Ley 756 que le da la posibilidad a Etelvina de Bonagas de reelegirse por segunda vez y estar en el poder 5 años más, lo que sumaría 15 años.

La Comisión de Educación, aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 756, por medio del cual se modifica la Ley 4 de 2006 que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí y modifica artículos de la Ley 12 de 21 de marzo de 2007. Proponente H.D. Raúl Pineda. pic.twitter.com/3KquuN5vnj — Asamblea Nacional (@asambleapa) February 10, 2022

Estos dos bandos incluso han llegado a los predios de la Asamblea Nacional apoyando y rechazando la aprobación del proyecto, en medio de todo este conflicto queda la educación de los miles de estudiantes que se forman en la Unachi.