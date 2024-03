Justin Timberlake y NSYNC dan concierto juntos por primera vez en 10 años ¿Regresan?

El artista norteamericano Justin Timberlake sorprendió a sus fans al reunirse con NSYNC para ofrecer juntos un concierto en Los Ángeles, un show con el que ha intentado rememorar en sus seguidores los mejores momentos de su carrera en la industria musical.

La vieja banda NSYNC en la que Justin Timberlake hizo sus primeras apariciones grupales, que lo categorizaron en su momento como una artista de alto calibre y potencial, resurgió de las cenizas tras haberse disuelto, solo para ofrecer un concierte conmemorativo.

Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick y Lance Bass, hicieron presencia para ofrecer el ‘One Night Show’ interpretando algunos de sus mejores éxitos musicales como banda de los años 90. Canciones como “Bye Bye Bye” e “It’s Gonna Be Me” protagonizaron la noche en el estreno colaborativo “Paradise”.

Sucede justamente previo al lanzamiento del nuevo álbum de Timberlake, que el artista quiso rememorar sus inicios en los años 90 y principios de los 2.000, que la ahora banda de hombres hace de las suyas antes de la gira mundial Forget Tomorrow del cantante en solitario.

La última vez que la agrupación se había reunido fue durante los Premios MTV a los Videos Musicales que se llevó a cabo en el mes de septiembre del 2023. Diez años antes, 2013, estuvieron juntos cuando Justin Timberlake recibió un reconocimiento del Video Vanguard Award.

A pesar de que Timberlake ha continuado brillando sobre los escenarios, sus compañeros de banda no abandonaron la carrera musical. En 2019 Chasez, Kirkpatrick, Fatone y Bass estuvieron junto a Ariana Grande en el escenario de Coachella para entonar con ella “Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored” y “Tearin’ Up My Heart”.

Los proyectos musicales de la banda nunca se fueron del todo. En 2023, se reunieron para “Better Place” la canción que hizo parte de la película animada Trolls Band Together, de la que Justin Timberlake le dio vida con su voz al personaje principal. La canción fue número 25 y se posicionó decimotercera con NSYNC en el Billboard Hot 100.

NSYNC ha sacado varios éxitos musicales, entre los que ha posicionado seis en el top 10 del Hot 100, incluyendo “Bye Bye Bye” (No. 4), “This I Promise You” (No. 5) e “It’s Gonna Be Me”

Justin Timberlake lanzó su sexto álbum este 15 de marzo, bajo el nombre de Everithing I Thought It Was, y así inicia su gira mundial Forget Tomorrow, destinada a dar el primer concierto el 29 de abril en Canadá, en el Rogers Arena de Vancouver.