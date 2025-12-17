Aeropuerto de Tocumen proyecta récord de movilizaciones para 2025 con más de 20.5 millones de pasajeros

El gerente del aeropuerto también detalló que el 72% de los usuarios son pasajeros en tránsito.

Ciudad de Panamá/El Aeropuerto Internacional de Tocumen registró un incremento significativo en la movilización de pasajeros y de carga durante 2025. De enero a noviembre, el crecimiento se estima en 9% respecto al mismo periodo de 2024, según cifras oficiales compartidas por la administración.

De acuerdo con el gerente general de Tocumen S.A., José Ruiz Blanco, el año cerrará con cifras históricas en tránsito aéreo. “Vamos a llegar casi a los 21 millones de pasajeros. Definitivamente arriba de 20 millones y medio… es lo que vamos a cerrar si Dios quiere, lo cual es un nuevo récord para Tocumen”, expresó.

Ruiz Blanco atribuyó el aumento de pasajeros a la consolidación del modelo panameño como puente regional.

Indicó que Panamá se consolida como el hub de la región, una posición que exige operación sincronizada entre aerolíneas, administración aeroportuaria y servicios técnicos para garantizar puntualidad, eficiencia y competitividad.

El gerente también detalló que el 72% de los usuarios son pasajeros en tránsito, un componente clave del negocio aeroportuario. Sin embargo, señaló un repunte adicional en viajes de entrada al país. Dos millones y medio de pasajeros ingresaron a Panamá este año, lo que representa entre 4% y 5% de crecimiento en ese segmento. A su juicio, esta variación impulsa oportunidades locales: “significa más trabajo”.

La tendencia de noviembre refuerza el panorama positivo. Durante ese mes, el aeropuerto registró un promedio de 59,117 movimientos diarios de pasajeros, con mayores flujos entre jueves, viernes, domingo y lunes. Los mercados de mayor movimiento se concentraron en Bogotá, Medellín, San José, Punta Cana y Miami, rutas que mantienen una demanda sostenida hacia Panamá.

Información de Luis Quirós

También le puede interesar: