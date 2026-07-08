Agroferia del IMA en Buena Vista de Colón atendió a cientos de personas; consumidores piden más frecuencia

Una de las consumidoras presentes en el lugar manifestó que es necesario que este tipo de actividades se repitan de manera más seguida en la comunidad.

Colón/Cientos de personas, en su mayoría adultos mayores, acudieron desde muy temprano a los terrenos de la feria de Buena Vista, en la provincia de Colón, para participar en la agroferia llevada a cabo por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

Esta actividad fue organizada con el objetivo de que los residentes pudieran adquirir productos de la canasta básica a bajos precios y una capacidad para abastecer a más de 2,000 personas de arroz en esta jornada.

Durante la feria, los asistentes aprovecharon la oportunidad para comprar diversos alimentos esenciales como arroz, menestras, legumbres, verduras y productos cárnicos.

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Una de las consumidoras presentes en el lugar manifestó que es necesario que este tipo de actividades se repitan de manera más seguida en la comunidad, señalando que tenían varios meses sin que se vendiera arroz en ese punto, e incluso recordó que desde el mes de enero el producto no llegaba a la zona.

Un comerciante detalló la oferta disponible durante el evento y destacó que se estaban ofreciendo los mejores precios a los asistentes, incluyendo opciones como dos lechugas por un dólar, la libra de papa a un dólar y bolsas de legumbres mixtas por el mismo valor.

Una de las principales solicitudes compartidas por la población asistente fue el incremento en la frecuencia con la que se realizan estas agroferias, especialmente en el sector de la Transístmica de la costa caribeña, debido a que, según explicaron, tenían más de seis meses sin que se desarrollara un evento similar en ese punto específico de la provincia. A pesar de la espera, los ciudadanos manifestaron su satisfacción al poder aprovechar la jornada para adquirir sus alimentos a precios considerablemente más bajos que los del mercado tradicional.

Información de Néstor Delgado

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