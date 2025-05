Funcionarios de la Asamblea reclaman pagos retenidos a la Contraloría

Aseguran que aún no han recibido el pago correspondiente a la quincena de mayo.

Panamá/Funcionarios de la Asamblea Nacional que no han recibido su salario, ni por cheque ni a través del sistema electrónico ACH, firmaron hoy viernes una carta dirigida al contralor general de la República, Anel 'Bolo' Flores, para que se les explique el motivo de la retención de los pagos.

Señalaron que, desde mayo, no se ha pagado a funcionarios que trabajan de planta en la Asamblea —es decir, que no pertenecen a las planillas de diputados— y que marcan asistencia todos los días.

“Aproximadamente somos más de 300; hoy nos hemos reportado alrededor de 500. El 13 de mayo fue el día de pago, y a la fecha no han llegado los cheques. Ya hoy es 16, un día después de la quincena. Esto ya es una falta grave administrativa que puede ser penalizada”, declaró Karina Connell, de la Asociación de Funcionarios de la Asamblea.

Añadió que, aunque las auditorías están abiertas y en curso —y que ellos no se han opuesto a ellas—, “si estas no han arrojado resultados, no puedes, al azar, decidir que X o Y trabajador, con 40 o 50 años de servicio, es botella y, por tanto, se le retiene el cheque”.

Estamos informando al secretario general, Carlos Alvarado —miembro de la junta directiva de la Asamblea— sobre las acciones que se tomarán para exigir una respuesta por parte de la Contraloría.

En ese sentido, el secretario general de la Asamblea solicitó la carta para entregarla personalmente a la Contraloría. Se informó que, alrededor de la 1:00 p.m., los funcionarios del Legislativo llegaron a la Contraloría para entregar la nota.

“Nos han tratado con maltrato psicológico, mendigando lo que hemos trabajado. Hemos mendigado nuestros cheques. Tenemos una quincena sin cobrar”, reclamó Connell.

¿Qué ha dicho el Contralor?

Hace cuatro días, el contralor general Anel Bolo Flores reveló que se han retenido más de 300 cheques en la Asamblea Nacional, denunció estructuras políticas disfrazadas en provincias, y defendió la legalidad de la retención de salarios a docentes en huelga.

“No hemos encontrado funciones, marcaciones ni evidencias de trabajo. Esas personas serán referidas al Ministerio Público para que rindan cuentas”, sostuvo, agregando que los funcionarios con documentación válida empezarían a recibir sus pagos durante esta semana.

El contralor destacó que estas acciones se realizan en coordinación con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) y forman parte de una primera etapa para depurar la planilla estatal.

Cabe recordar que la Contraloría General de la República inició la auditoría de las planillas de la Asamblea Nacional el pasado 20 de marzo.

Con información de Elizabeth González.