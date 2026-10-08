Bocas del Toro afina detalles para el III Simulacro de Evacuación este lunes 12 de octubre

El objetivo principal de este simulacro es que cada institución y comunidad tenga plenamente definido su alcance de actuación, garantizando una respuesta rápida y organizada para salvaguardar vidas.

Bocas del Toro/Bocas del Toro se prepara para poner a prueba su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. Todo está listo para que este lunes 12 de octubre se lleve a cabo el III Simulacro Nacional de Evacuación, un ejercicio preventivo coordinado entre los estamentos de seguridad, instituciones de emergencia y centros educativos de la provincia.

Sandra Blake, directora regional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), destacó que el simulacro pondrá especial énfasis en distritos vulnerables como Changuinola y Chiriquí Grande, donde se simularán afectaciones por inundaciones y deslizamientos de tierra.

Por su parte, Belquis de Coote, del Ministerio de Educación (Meduca), informó que 14 centros educativos participarán activamente en esta jornada. Entre ellos destacan el Centro Educativo El Silencio —que servirá como centro modelo— y la Dionisia Ayarzade en el sector de Chiriquí Grande. Las autoridades han trabajado de la mano con supervisores y directores escolares para afinar los protocolos de acción ante escenarios de riesgo.

El objetivo principal de este simulacro es que cada institución y comunidad tenga plenamente definido su alcance de actuación, garantizando una respuesta rápida y organizada para salvaguardar vidas.

Información de Luis Alberto Palacios

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