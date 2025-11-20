Clima en Panamá: Instituto de Meteorología alerta por aguaceros e inestabilidad en varias provincias

Las condiciones marítimas en el litoral del Caribe presentarán olas de 0.9 a 1.5 metros de altura, con periodos de 06 a 07 segundos, y se mantienen condiciones de precaución en el Caribe Oriental y Central por vientos y oleajes.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este jueves 20 de noviembre se prevén condiciones de inestabilidad tanto en el Caribe como en el Pacífico, con lluvias intermitentes y episodios de aguaceros a lo largo del día.

En el Caribe, durante la mañana y el resto de la jornada, se anticipan incursiones nubosas que generarán lluvias intermitentes acompañadas de aguaceros que se desplazarán desde zonas marítimas hacia tierra firme y las costas.

En el Pacífico, durante las horas matutinas, se esperan episodios de lluvias y aguaceros desde áreas marítimas hacia tierra firme y las costas de Darién, Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y la Península de Azuero.

Para la tarde, el Imhpa prevé cielos nublados con episodios de lluvias y aguaceros en varios puntos del país. Durante la noche, las precipitaciones podrían extenderse hacia Occidente, con nuevos episodios de lluvias en áreas marítimas hacia Panamá Este y Darién.

El informe advierte sobre la saturación de suelos en Colón, Veraguas (Norte), Norte de Coclé, Panamá y Darién, condiciones que podrían favorecer ríos acrecentados, áreas anegadas puntuales, deslizamientos de tierra y posibles caídas de árboles.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28°C y 30°C en el Pacífico; en el Caribe variarán de 26°C a 29°C; y en la Cordillera Central se registrarán entre 23°C y 25°C.

En cuanto al viento, durante el transcurso del día predominarán direcciones del noreste, oeste y noroeste, con velocidades sostenidas de 10 a 20 km/h.

Las condiciones marítimas en el litoral del Caribe presentarán olas de 0.9 a 1.5 metros de altura, con periodos de 06 a 07 segundos, y se mantienen condiciones de precaución en el Caribe Oriental y Central por vientos y oleajes. En el litoral del Pacífico, las olas se mantendrán entre 0.8 y 1.2 metros, con periodos de 10 a 14 segundos.

Los índices de radiación UV-B alcanzarán valores moderados a altos, entre 05 y 08, sobre gran parte del país.

