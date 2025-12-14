Clima en Panamá: Se espera un domingo lluvioso con actividad eléctrica en varias regiones del país

En cuanto a los índices de radiación UV-B, se estiman valores máximos entre 3 y 8, con niveles de riesgo que van de moderado a muy alto en el país.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), para este domingo se prevé un escenario atmosférico marcado por lluvias de variada intensidad y actividad eléctrica en distintas regiones del país.

Durante la mañana, se espera que se mantengan aguaceros dispersos de variada intensidad con actividad eléctrica en las zonas marítimas y Darién. Además, se prevén aguaceros aislados de variada intensidad en la vertiente del Caribe, Panamá y la península de Azuero.

Para la tarde, el Imhpa indica la ocurrencia de aguaceros dispersos de moderados a fuertes con actividad eléctrica en Colón, Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Veraguas y Chiriquí. En el resto del país, se esperan aguaceros aislados, aunque fuertes, acompañados de actividad eléctrica.

En horas de la noche, se pronostican lluvias dispersas con actividad eléctrica desde Bocas del Toro hasta Costa Abajo de Colón, así como en sectores de Coclé y Panamá Oeste. En el resto del territorio nacional se prevén lluvias aisladas.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 21 °C y 25 °C en la cordillera Central y entre 27 °C y 29 °C en el resto del país.

Respecto al viento, durante el transcurso del día predominarán vientos del sur a noroeste con velocidades de hasta 30 km/h en las zonas marítimas y costas de Costa Abajo de Colón y Los Santos, mientras que en el resto del país las velocidades alcanzarán hasta 20 km/h.

Sobre las condiciones marítimas, en el Caribe se esperan olas con alturas entre 1.2 y 1.7 metros y periodos entre 8 y 9 segundos, manteniéndose condiciones de advertencia por oleaje. En el Pacífico, se prevén olas con alturas entre 0.5 y 1.2 metros y periodos entre 6 y 12 segundos.

En cuanto a los índices de radiación UV-B, se estiman valores máximos entre 3 y 8, con niveles de riesgo que van de moderado a muy alto en el país.

El Imhpa advierte que en las áreas de tormentas eléctricas pueden registrarse, además de descargas eléctricas, vientos locales fuertes en ráfagas, por lo que recomienda tener precaución cuando estas condiciones se presenten en zonas marítimas. También se mantiene la alerta por suelos con alto porcentaje de saturación en la región oriental.

