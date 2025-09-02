Clima en Panamá: Paso de onda tropical 28 genera aviso de lluvias para varias provincias del país

Se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias para Chiriquí, comarca Ngäbe Buglé, Colón, Bocas del Toro, Veraguas, Panamá Oeste, Panamá y Coclé.

De acuerdo con el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), durante la mañana de este martes 2 de septiembre se prevén lluvias y aguaceros dispersos con actividad eléctrica sobre el sector marítimo de la región Oriental, con probabilidad de extenderse hacia costas y tierra firme en Colón, comarca Guna Yala, Darién, Panamá Este, Panamá Oeste, Coclé y la península de Azuero. En el resto del país se mantendrá parcialmente nublado.

Para la tarde se esperan aguaceros acompañados de actividad eléctrica, con mayor intensidad en sectores de Chiriquí, comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste y Panamá. En el resto del país se prevén intervalos nublados y tormentas más aisladas.

Durante la noche se mantendrán algunas lluvias dispersas sobre Chiriquí, Veraguas, comarca Ngäbe Buglé y el sur de Darién, mientras que en el resto del territorio nacional predominará un cielo parcialmente nublado.

Estas condiciones lluviosas se originan debido al paso de la onda tropical No. 28 de la temporada y la activación de los sistemas de baja presión. Por ello, mantiene activo un aviso de vigilancia hasta el miércoles 3 de septiembre por lluvias significativas, dejando las áreas de Chiriquí, comarca Ngäbe Buglé, Bocas del Toro, Veraguas, Colón, Panamá Oeste, Panamá y Coclé bajo aviso.

En tanto, las temperaturas máximas oscilarán entre 28°C y 31°C, mientras que en zonas de montaña y la cordillera Central estarán entre 18°C y 28°C.

En cuanto al viento, se prevé que en el Caribe occidental y central predominen direcciones de oeste a noroeste, con velocidades de hasta 24 km/h en áreas marítimas, menores en tierra firme. En la vertiente del Pacífico y el Caribe oriental se esperan vientos de componente oeste, suroeste y sur, con velocidades de hasta 25 km/h en el sector marítimo.

Las condiciones marítimas indican olas de entre 0.91 m y 1.22 m de altura en el litoral Caribe, con periodos de 7 a 8 segundos, mientras que en el litoral Pacífico se estiman olas de 0.61 m a 1.22 m, con periodos de 13 a 15 segundos.

El índice máximo de radiación UV-B se mantendrá entre 6 y 9, lo que representa un nivel de riesgo de alto a muy alto para el país.