Crisis de la basura afecta al centro de salud de Tocumen y preocupa a residentes

Ciudad de Panamá/Lo que ocurre en las inmediaciones del centro de salud de Tocumen refleja, una vez más, la crisis de la basura que persiste en el distrito de Panamá. Un vertedero clandestino se ha formado justo al lado de este centro de atención primaria, lo que para los residentes es un problema que parece no tener solución definitiva.

Durante un recorrido por el área, se constató la acumulación constante de desechos, un foco de insalubridad que impacta directamente a quienes acuden en busca de atención médica.

Una residente del lugar dijo que: "Hay partes y partes entre la comunidad y el recolector de la basura, porque se le paga a los carretilleros para que vengan a llevársela, porque el carro de la basura no pasa. Y otra cosa es que sí pasa, pero pasan a la carrera porque todo el mundo quiere correr, y el que se quedó tiene que pagar después para que vengan a buscar la basura”, explicó la residente.

Según los vecinos, las respuestas de las autoridades llegan incompletas. Señalan que recientemente la Junta Comunal gestionó la presencia de una retroexcavadora para romper la plancha de cemento donde se concentra el vertedero clandestino, pero antes de ejecutar ese trabajo es necesario retirar primero la basura acumulada. Sin embargo, afirman que hasta ahora no se ha visto ningún camión de la Autoridad de Aseo en el sitio.

Con información de Fabio Caballero