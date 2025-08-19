Exrepresentante y extesorero de la Junta Comunal de David irán a juicio por presunto peculado doloso

Jueza de garantías dictó auto de apertura a juicio contra un exrepresentante y un extesorero de la Junta Comunal de David por presunto peculado doloso agravado.

David, Chiriquí/La jueza de garantías de la provincia de Chiriquí, Irina Gutiérrez, dictó auto de apertura a juicio contra un exrepresentante y un extesorero de la Junta Comunal de David, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso agravado.

La decisión fue emitida mediante la resolución n.° 453, en el marco de la audiencia realizada recientemente en el Sistema Penal Acusatorio de David. El juicio oral por este caso quedó programado del 22 al 24 de julio de 2026, a las 9:00 a.m., en la sala 12 de dicho tribunal.

Durante el acto de acusación, la jueza admitió un número plural de pruebas testimoniales, periciales y documentales presentadas tanto por el Ministerio Público como por la defensa de los imputados.

La investigación tuvo su origen en una denuncia presentada el 10 de julio de 2019 contra los exfuncionarios públicos, por una supuesta malversación de fondos durante el periodo 2009-2014, en perjuicio de la Junta Comunal de David.