Hueco en la avenida Domingo Díaz genera caos vial desde hace años

Ciudad de Panamá/Un enorme hueco, que podría también catalogarse como un cajón pluvial mal mantenido, continúa representando un serio peligro para los conductores que transitan por la avenida Domingo Díaz, a la altura del tramo comprendido entre El Crisol y Villa Lucre.

El hueco, que se extiende por más de tres pies de ancho y tiene una profundidad que supera el metro, ocupa prácticamente uno de los tres carriles de esta importante vía, obligando a los conductores a realizar maniobras peligrosas al aproximarse a la zona.

Actualmente, el hueco está parcialmente cercado con jerseys plásticos y cintas de seguridad, pero esto no ha sido suficiente para evitar accidentes. Varios conductores han reportado que, al encontrarse con la obstrucción, se ven forzados a invadir el carril contiguo, lo que ha provocado choques y vuelcos.

“Yo tengo rato de ver eso. Eso lo taparon una vez, pero como que se dañó otra vez. Ocasiona un tranque porque los carros, cuando vienen con velocidad, tienen que frenar duro y cambiarse de carril. La otra vez un carro se volteó porque frenó muy duro”, relató un conductor frecuente de la vía.

Según testimonios recogidos, el hueco lleva entre 4 y 5 años sin solución definitiva, convirtiéndose en un problema crónico para quienes transitan por este corredor vial de alta circulación.

Más allá del peligro que representa, este deterioro en la vía se ha convertido en otro factor que alimenta los embotellamientos que a diario afectan a miles de panameños en esta ruta de conexión clave entre el centro y el este de la ciudad.

Con información de Luis Jiménez.