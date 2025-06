Arranca el segundo trimestre y sigue la huelga docente: ¿Cuál es la ruta para la recuperación de aprendizajes?

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el inicio oficial del segundo trimestre del año escolar 2025, el Ministerio de Educación (Meduca) ha hecho un llamado urgente a los docentes que aún no se han reintegrado a sus aulas, garantizando que aquellos que retomen sus puestos a partir de hoy no serán sancionados administrativamente. La viceministra académica de Educación, Agnes de Cotes, advirtió que, de no producirse un retorno masivo, el año escolar 2025 corre el peligro de perderse.

"Nosotros estamos dando ese paso del cual a muchos les preocupaba que, si al regresar, ellos iban a ser sancionados. Allí está el comunicado de nuestra ministra de Educación, Lucy Molinar, firmado por ella, donde garantiza que quien hoy retome su puesto no le sucederá absolutamente nada", afirmó la viceministra Cotes, recalcando que el plazo para acogerse a esta garantía finaliza este lunes.

Aunque Meduca no ofreció cifras exactas del porcentaje de educadores que han retornado en las últimas semanas, se indicó que las direcciones regionales proporcionan informes diarios. Se destacó que la asistencia en primaria es muy positiva, a diferencia del nivel de educación media, donde la situación es más fragmentada, con colegios que pueden tener profesores en algunas asignaturas, pero carecen de otras fundamentales.

Estrategias de recuperación

Ante los desafíos académicos generados por las ausencias, el Meduca ha delineado planes de recuperación. Para los docentes que regresan, se trabajará con directores y coordinadores de asignatura en una "ruta del plan de recuperación de aprendizajes de contenidos". Para los estudiantes que quedaron sin profesor, se buscará la forma de que puedan nivelarse y registrar sus notas. Sin embargo, para los alumnos que no asistieron aun cuando el maestro estaba presente, no se les asignará nota automáticamente.

Agnes de Cotes mencionó que en el segundo trimestre se implementarán diferentes dinámicas de recuperación de contenido, especialmente para los estudiantes graduandos. Se han establecido acuerdos y cartas de intención con varias universidades para ofrecer un plan de reforzamiento específico para ellos. Además, se han elaborado guías adaptadas para regiones con realidades diversas, como las comarcas en Bocas del Toro.

Un fenómeno preocupante observado en centros educativos como la escuela Pedro Pablo Sánchez es la ausencia de estudiantes a pesar de la presencia de casi la totalidad de los profesores. Ante esto, la viceministra hizo un llamado a los padres de familia, señalando que, en estos casos, la asistencia del niño al aula es ya una situación de la familia.

Balance en Panamá Oeste

En el colegio Pedro Pablo Sánchez del distrito de La Chorrera, uno de los planteles con mayor matrícula en Panamá Oeste, los estudiantes fueron llegando paulatinamente.

Algunos de los estudiantes consultados manifestaron su preocupación por que aún tienen materias sin nota y no saben cuál fue su promedio en el primer trimestre.

El director regional de Educación de Panamá Oeste, Adriano Pérez, dijo que en Panamá Oeste la cantidad total de estudiantes en escuelas públicas y privadas es de 158,000 y 9,542 docentes.

En el primer trimestre, en medio del paro, dan cuenta de la asistencia del 72% de los docentes que acudieron y 28% que no acudieron.

Pérez hizo un llamado a los docentes para que acudan a las escuelas en este sector del país. Al menos 1,900 docentes de Panamá Oeste estarían en la huelga.

En San Miguelito refuerzan medidas y advierten consecuencias legales

Desde el distrito de San Miguelito, Aymeth Espinosa, directora regional de Educación, detalló que ya tienen establecidas todas las estrategias para el proceso de recuperación de los aprendizajes, incluyendo tutorías y reforzamiento académico en materias clave como español y matemáticas. La Dirección Regional de San Miguelito también reafirmó su disposición a orientar y acompañar a los docentes que de manera voluntaria retornen a las aulas.

Espinosa reiteró que, para aquellos docentes que ignoren el llamado de hoy, hay un proceso legal que ya incurre. Citó el artículo 69 de la Constitución Política, que, si bien establece el derecho a huelga, también faculta a la ley a imponer restricciones en servicios públicos esenciales como la educación, que es un "derecho universal e inalienable".

El Ministerio de Educación lanza un último llamado a la conciencia y responsabilidad de todos los docentes del país, garantizando que no va a existir ningún despido para aquel que asuma la responsabilidad de retomar sus clases con sus estudiantes.

"Nosotros reiteramos, tal como lo ha manifestado nuestra ministra de Educación, el retorno al aula de clases; hoy iniciamos el segundo trimestre del año escolar 2025", afirmó Cotes.

La viceministra enfatizó la trascendencia de esta decisión para los docentes del sistema público.

"Es muy importante que, como docente nombrado en el sistema público del país, tomen su decisión ante este llamado que hace el Ministerio de Educación. Solicitamos a todos los docentes del país que aún no han retornado a sus puestos, que lo hagan y que sea garantizado que no va a existir ningún despido para aquel que asuma la responsabilidad de retomar sus clases con sus estudiantes", puntualizó Cotes.