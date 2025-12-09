Crisis del agua en Azuero: Inicia proceso de rehabilitación y desinfección de la potabilizadora Rufina Alfaro

Mientras que en el caso de la potabilizadora Roberto Reyna de Chitré, se anunció que operará al 50 % los días miércoles 10 y viernes 12 de diciembre de 2025, de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) anunció este martes 9 de diciembre que inició la rehabilitación de la planta potabilizadora Rufina Alfaro, un paso clave para mejorar el suministro de agua en toda la región, que se encuentra afectada desde hace más de seis meses cuando se registró la crisis hídrica por la contaminación de los ríos Estibaná y La Villa.

El Idaan informó que, durante esta fase, la planta operará al 50% de su capacidad.

“Los trabajos garantizarán un servicio más seguro y de mayor calidad una vez culmine el proceso de desinfección, que será anunciado próximamente”, detalló la institución, al tiempo que aclaró que dichos trabajos permitirán el reemplazo del material filtrante y el cambio de las mamparas de los floculadores.

Mientras que en el caso de la potabilizadora Roberto Reyna de Chitré, se anunció que operará al 50 % los días miércoles 10 y viernes 12 de diciembre de 2025, de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

En esta ocasión se continuarán labores de optimización del sistema de potabilización y en los preparativos para el proceso de desinfección de tuberías.

Durante este periodo también se llevará a cabo el lavado de sedimentadores y la instalación de hidrantes.

Debido a estas labores, el miércoles 10 de diciembre el suministro será irregular en:

Corregimiento de La Arena

Marejobo

Brisas de Los Guayacanes

Arcadia

Brisas del Golf

Altos de Los Guayacanes

Isabel Delfina

Terminal de transporte

Santa Cruz

Jalisco

Damasco

La Floresta

El Aserrío

Avenida Carmelo Spadafora vía La Villa de Los Santos.

En tanto, el viernes 12 de diciembre también se afectará el corregimiento de Chitré centro.

La región de Azuero lleva más de seis meses sumida en una profunda crisis por la contaminación de los principales afluentes que suministran el agua a más de 100 mil personas.

Debido a esta situación, varias empresas fueron multadas por el Ministerio de Ambiente con hasta 9,999 dólares en sanciones y otras enfrentan procesos penales por su presunta responsabilidad en la contaminación de estos afluentes.

La baja disponibilidad del recurso ha obligado a miles de usuarios del Idaan a comprar agua o a hervirla debido a que la que consiguen en el grifo no es apta para el consumo humano, y se recomienda su uso para tareas domésticas.

