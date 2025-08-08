Incendio consume vivienda en Los Andes: adulta mayor logra salir ilesa

El Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para sofocar el incendio, que se logró contener sin que se propagara a otras viviendas del sector. Sin embargo, enfrentaron dificultades debido a la escasa presión de agua en los hidrantes de la zona.

Un incendio de gran magnitud se registró esta mañana en una residencia ubicada en la calle H, en el sector Los Andes #2. La vivienda, habitada por una adulta mayor, fue consumida en su totalidad por las llamas, aunque afortunadamente no se reportan víctimas fatales.

De acuerdo con la versión de la propietaria, una mujer de aproximadamente 71 años, el fuego se originó mientras cocinaba. "Yo llamé desde el momento en que iniciaba el fuego en la cocina y a la hora que ya acaban de llegar, después que a la casa se me ha ido por completo, esto es inhumano", expresó.

El Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para sofocar el incendio, que se logró contener sin que se propagara a otras viviendas del sector. Sin embargo, enfrentaron dificultades debido a la escasa presión de agua en los hidrantes de la zona.

"En efecto, el problema con los hidrantes y la cantidad de agua que se mantiene en el lugar es bastante baja, y han tenido que salir los vehículos de la escena para buscar agua en lugares más cercanos", informaron fuentes oficiales del cuerpo de emergencia.

En total, alrededor de 16 bomberos trabajaron en el siniestro, junto con paramédicos que atendieron a dos personas: una por inhalación de humo y otra por evaluación médica preventiva. Se trata de la propietaria de la vivienda y otro adulto mayor de 81 años, ambos fuera de peligro.

Las autoridades continúan investigando las causas exactas del incendio, mientras vecinos del sector manifestaron preocupación por la lentitud en la respuesta y las condiciones de los sistemas de agua en la zona.

Con información de Yenny Caballero