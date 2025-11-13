¿Feriado o no? Mulino expresa su decisión en caso de que Panamá clasifique al Mundial 2026

Presidente destaca que el país debe mantener su productividad, aunque reconoce que el logro futbolístico sería motivo de celebración.

El presidente José Raúl Mulino descartó decretar día libre en caso de que la Selección Nacional de Fútbol de Panamá clasifique al Mundial, aunque afirmó que será una jornada de gran alegría nacional.

Te puede interesar: Presidente Mulino: Panamá no está prestando su territorio para ningún tipo de acto hostil contra Venezuela

El mandatario respondió con humor y firmeza a una pregunta realizada por un periodista durante la conferencia de prensa habitual de los jueves: “Ese es Panamá, no cabe la menor duda que ese es Panamá”, dijo entre risas.

“No va a haber día libre, pero será un día de regocijo nacional, sin duda alguna. El país tiene que producir y trabajar”, reiteró Mulino.

Mulino destacó que, aunque el fútbol genera entusiasmo y unión entre los panameños, la nación debe continuar con sus actividades económicas normales.

“Será un motivo de celebración, pero también de responsabilidad. El país no puede detenerse”, enfatizó.

Mulino repudia actos de violencia contra la ‘Sele’ en Guatemala

Previamente el mandatario le deseó suerte a la Selección de Panamá y repudió los actos de violencia contra nuestros futbolistas que se medirán ante la Selección de Guatemala en el Estadio El Trébol.

“Deseo mandarles las mejores vibras a nuestra ‘Sele’ en Guatemala”, señaló Mulino. Agregó: “Ojalá todo salga bien. Repudio, como panameño, la agresión y la forma poca civilizada de atacar, porque es ataque, a un equipo rival, pues en el deporte, no todos están del mismo lado, hay compañeros de juego y rivales de juego y Panamá siempre ha sido una selección muy respetuosa; nuestro país ha sido supremamente respetuoso, cuando vienen todas las selecciones, de todas partes, inclusive en aquellos juegos más enconados que hemos tenido, Panamá se porta la altura, espero que Guatemala y su fanaticada sepan comportarse a la altura hoy frente a nuestra selección nacional, que espero gane en Guatemala”, acotó Mulino.

Ayer, los integrantes de la 'Sele' fueron recibidos por la afición guatemalteca con insultos, bombas de humo y amenazas, en la previa del partido de eliminatoria mundialista.

Cabe destacar que la ronda final de las clasificatorias de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en una fase decisiva con el esperado enfrentamiento entre Guatemala y Panamá, que se disputará este jueves a partir de las 9:00 p.m. en Guatemala.

Te puede interesar: Mulino reitera que no se revisará la política tributaria en Colón tras reclamos de alcalde Galván

Ambas selecciones forman parte del Grupo A en la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026. Panamá está en el segundo lugar con seis puntos como resultado de una victoria y tres empates, mientras que Guatemala es tercero con cinco puntos, ya que suma una victoria, una derrota y dos empates.