Ministro Linares reitera fin del subsidio a arroceros y reorientación de fondos a tecnología

Roberto Linares asegura que los recursos serán invertidos en modernización del sector agropecuario; promete pagos pendientes a maiceros.

Danna Durán - Periodista
10 de septiembre 2025 - 19:39

Ciudad de Panamá/El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, anunció que el subsidio de $7.50 por quintal que se otorgaba a los productores de arroz ha llegado a su fin. Así lo manifestó al término de una reunión sostenida con representantes del sector arrocero, donde además explicó que los fondos que anteriormente se destinaban a este incentivo serán reorientados hacia inversión en tecnología y desarrollo para todo el sector agropecuario.

“El subsidio de los $7.50 ya terminó. Tenemos que invertir en tecnología, tenemos que proteger nuestro sector, pero esos fondos cerca de $150 millones los usaremos en tecnologías, sistemas de riego y se va a repartir entre todo el sector agropecuario”, afirmó Linares, dejando claro que el enfoque del gobierno busca modernizar y hacer más competitivo al agro nacional.

🔗Puedes leer: Mulino designa a Carlos Villalobos y Gisela Agurto como nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Durante el encuentro también se abordaron los pagos pendientes a los arroceros, así como la situación financiera con los productores de maíz. Linares reconoció que aún hay compromisos por saldar, pero aseguró que el gobierno tiene los fondos y se están realizando revisiones detalladas de los expedientes.

“De julio a la fecha ya se han pagado más de $150 millones entre arroz y maíz. En el caso del maíz, ya hemos compensado $20 millones y aún faltan alrededor de $8 millones. Tenemos los fondos, pero estamos haciendo una revisión muy minuciosa”, detalló el ministro.

Linares llamó a la calma y reiteró el compromiso del gobierno con los productores: “Los productores pueden sentirse tranquilos que los compromisos los vamos a honrar.”

Con información de Yenny Caballero

Noticias relacionadas

Presupuesto 2026: precio del arroz, reforma educativa y modernización del Estado MIDA realizó más de 38 mil intervenciones en puertos de Colón tras alerta por hongo que afecta el banano

Temas relacionados

arroceros MIDA subsidios
Si te lo perdiste
Lo último
stats