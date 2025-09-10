Ministro Linares reitera fin del subsidio a arroceros y reorientación de fondos a tecnología

Ciudad de Panamá/El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, anunció que el subsidio de $7.50 por quintal que se otorgaba a los productores de arroz ha llegado a su fin. Así lo manifestó al término de una reunión sostenida con representantes del sector arrocero, donde además explicó que los fondos que anteriormente se destinaban a este incentivo serán reorientados hacia inversión en tecnología y desarrollo para todo el sector agropecuario.

“El subsidio de los $7.50 ya terminó. Tenemos que invertir en tecnología, tenemos que proteger nuestro sector, pero esos fondos cerca de $150 millones los usaremos en tecnologías, sistemas de riego y se va a repartir entre todo el sector agropecuario”, afirmó Linares, dejando claro que el enfoque del gobierno busca modernizar y hacer más competitivo al agro nacional.

Durante el encuentro también se abordaron los pagos pendientes a los arroceros, así como la situación financiera con los productores de maíz. Linares reconoció que aún hay compromisos por saldar, pero aseguró que el gobierno tiene los fondos y se están realizando revisiones detalladas de los expedientes.

“De julio a la fecha ya se han pagado más de $150 millones entre arroz y maíz. En el caso del maíz, ya hemos compensado $20 millones y aún faltan alrededor de $8 millones. Tenemos los fondos, pero estamos haciendo una revisión muy minuciosa”, detalló el ministro.

Linares llamó a la calma y reiteró el compromiso del gobierno con los productores: “Los productores pueden sentirse tranquilos que los compromisos los vamos a honrar.”

Con información de Yenny Caballero